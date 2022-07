"Chi sarà il prossimo?". L'ironia di Medvedev su Draghi e BoJo

La crisi di governo in Italia è finita sui principali portali di tutto il mondo. Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni - respinte da Mattarella - ma la maggioranza è praticamente andata in frantumi. E Giuseppe Conte non è l'unico a esultare per questo risultato. In Russia, infatti, c'è chi gongola per la caduta dell'esecutivo. Parliamo di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca.

In prima linea contro l'Occidente e spesso protagonista di minacce nei confronti dei Paesi a sostegno dell'Ucraina, il falco russo ha postato un commento sarcastico su Telegram. Medvedev, infatti, ha pubblicato in successione le foto di Boris Johnson e Mario Draghi, infine di una sagoma nera con il punto interrogativo. "Chi sarà il prossimo?" , l'ironia del braccio destro di Vladimir Putin.

BoJo e l'ex presidente della Banca centrale europea sono stati i leader europei che hanno contrastato apertamente e senza mezzi termini l'invasione russa in Ucraina. E le crisi dei rispettivi governi sono state accolte con entusiasmo dal Cremlino. Pochi giorni fa, Medvedev aveva già deriso l'ex primo ministro britannico sempre su Telegram: "Notizie da Londra. I 'migliori amici dell'Ucraina' se ne vanno. La 'Vittoria' è in pericolo! Il primo è andato..." . L'ex presidente russo aveva inoltre definito la crisi UK come "il logico risultato dell'arroganza britannica e della politica mediocre. Soprattutto sulla scena internazionale" .