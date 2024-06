Chi si lamenta della protezione Usa

Se le armi americane verranno usate sul territorio russo andiamo verso la Terza Guerra Mondiale! Un fantasma si aggira per l'Italia, l'antiamericanismo, sentimento trasversale nato da due culture, il comunismo e il fascismo, entrambi usciti sconfitti grazie all'intervento degli Usa: nella Seconda Guerra Mondiale, annientando i nazifascisti, e nel dopoguerra, che con la Nato hanno dato forma a un'organizzazione difensiva contro l'espansionismo dell'Unione Sovietica.

Per cui ci sono i pacifisti arcobaleno di sinistra (e di una parte estrema della destra), i quali vogliono solo mandare aiuti ma non le armi (cioè gli mandi le brioches mentre sono bombardati ogni giorno?), i pacifisti santoriani e gli intravagliati da Travaglio in realtà filoputiniani che parlano di dialogo (con chi dialoghi, con Putin?), i pacifisti menefreghisti (che ci frega dell'Ucraina), e più in generale quelli che dicono: siamo una colonia americana! Davvero? Ma magari. Il problema è che siamo sempre stati una colonia di noi stessi, prima fascista, e poi con il più grande partito comunista d'Occidente (motivo per cui il 25 aprile è sempre divisivo).

Senza gli Stati Uniti, l'Ucraina sarebbe già nelle mani di Putin, come già lo è la Crimea, e tuttavia ricordiamoci di due fatti storici. A chi parla della Terza Guerra Mondiale in caso di utilizzo di armi americane sul fronte russo ricorderei due cose: che la Guerra Fredda contro l'espansione del comunismo, proprio per la deterrenza nucleare, si è sempre svolta con il contenimento dell'espansione sovietica. Rispetto a chi cita il Vietnam come sconfitta e scelta sbagliata (Kennedy non era il mito della sinistra?), basta vedere la differenza tra la Corea del Nord, finita in mano comunista, e la libertà di cui gode la Corea del Sud.

Ultima considerazione: la Seconda Guerra Mondiale scoppiò proprio con l'illusione europea di evitarla cedendo nazioni a Hitler, con quello che fu storicamente definito «spirito di Monaco», facendosi abbindolare dal peggiore dittatore criminale della Storia (poi alleatosi con l'altro dei peggiori criminali, Stalin, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale i comunisti non lo ricordano mai).

Solo che qui non c'è stata neppure una conferenza di Monaco, e sostenere che le armi date all'Ucraina vadano usate dall'Ucraina solo sull'Ucraina è esattamente quello che stanno facendo i russi con l'Ucraina, mica le usano

su se stessi. In gioco c'è la pace dell'Europa, che dopo settant'anni di protezione americana non è ancora riuscita a mettersi in piedi una difesa propria, tanto ci sono gli americani, di cui approfittiamo lamentandocene.