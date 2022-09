"Chi è 'sto cafone?". È scontro tra Santanché e il dem

Scontro al fulmicotone durante l'ultima puntata de "L'aria che tira", il programma condotto su La7 da Myrta Merlino. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, a esattamente 20 giorni dal voto, il clima è surriscaldato. Il Partito democratico, che nonostante i pronostici e i proclami del suo leader non riesce a recuperare terreno su Giorgia Meloni, viaggia ormai scomposto e senza una direzione, con l'unico obiettivo di delegittimare e demonizzare l'avversario politico. Una strada intrapresa da Letta fin dagli albori di questa campagna elettorale, perseguita anche dagli altri esponenti del Pd che, però, nel momento in cui si trovano a dover sostenere un confronto, danno forfait, come ha fatto Letta con Salvini, oppure sono costretti a subire dialetticamente per mancanza di argomentazioni valide.

L'ultimo scontro è avvenuto tra l'esponente di Fratelli d'Italia Daniela Santanché, e Marco Furfaro (Pd). Il dem attacca subito: " Sono carico ma sono educato, a differenza di quella che mi ha interrotto 62 volte ". Se l'educazione sbandierata si vede da questa prima frase, definire la propria interlocutrice "quella" non è un un buon inizio. Santanché ha ribattuto: " Non mi sembra molto educato, interrompere. Ora do i dati, così magari qualcuno studia ". Lo scontro si è infiammato sulla questione energetica, tanto che il dem Furfaro, in difficoltà, ha aggiunto: " Li dia a Salvini i dati, visto che dice che in Russia stanno meglio che in Italia ".