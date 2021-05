"Ci fa perdere soldi...". Veleno Pd contro Salvini

Al veleno il Pd contro Matteo Salvini nella persona di Simona Malpezzi, capogruppo del Partito democratico al Senato, che in una intervista a Repubblica ha accusato: “Salvini getta cattiva luce sul lavoro che l’Italia sta facendo. Offre pretesti per far dire a quei Paesi sovranisti di cui è amico, e che non volevano sostenere la politica europea del Recovery Fund, che l’Italia non è all’altezza. Invece noi porteremo a termine le riforme senza le quali il nostro Paese non riparte. Salvini lo sa?” .

Il Pd si scaglia contro Salvini

La capogruppo dem ha poi chiesto al leader della Lega cosa voglia effettivamente fare nel governo guidato dal premier Mario Draghi. Ha quindi insistito ricordandogli che se vuole continuare a far parte della maggioranza deve attenersi a quanto stabilito davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella, per riuscire a vincere la pandemia e far ripartire l’Italia. “Le riforme servono per usare compiutamente i soldi del Pnrr. Che gioco sta giocando? Continua ad alzare l’asticella, minando l’unità dell’azione dell’esecutivo e confondendo i cittadini” ha aggiunto la capogruppo del Pd che ha tenuto a dire che il suo partito sta invitando Matteo Salvini a essere serio e rispettoso, ritenendo gravissimo il fatto che il leghista abbia detto a Repubblica che il governo non riesce a fare le riforme del fisco e della giustizia

L'attacco della Malpezzi

La Malpezzi ha quindi tirato le somme: “Quindi è lui che si tira fuori, non rispettando i patti. La verità è che non riesce a reggere la situazione con la leader di FdI, Giorgia Meloni che gli porta via il consenso. Ha bisogno di marcare il terreno e forse preferirebbe stare all’opposizione” . In ultimo la dem ha ribadito ancora una volta che per lei è Salvini a mettere a rischio il governo, chiedendo al leader della Lega cosa voglia effettivamente dire non votando i provvedimenti in Consiglio dei ministri. La capogruppo del Pd ha in ultimo parlato di un eventuale Mario Draghi al Quirinale, come si augura invece Salvini, ribattendo che al momento lo vede benissimo come presidente del Consiglio e che non è questo il tempo per parlare del futuro presidente della Repubblica.