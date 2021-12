Cinque stati Usa distrutti da 32 tornado "Cancellate intere città, 100 le vittime"

Questa volta non siamo di fronte a una produzione di Steven Spielberg, ai mirabolanti effetti speciali di George Lucas, alla sceneggiatura di Michael Crichton, o alla regia di Jan De Bont. Al primo impatto le immagini provenienti dagli Usa, raccolte soprattutto dai droni, fanno pensare all'ennesima messa in onda del film Twister, ma questa volta è successo davvero, per altro negli stessi Stati dove la pellicola catastrofica venne realizzata. È qualcosa di simile all'apocalisse quanto si è vissuto tra venerdì e sabato in Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee, spazzati via dalla furia di 32 tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno. Il Midwest è in ginocchio e non è neppure arrivato il momento di fare la conta di fronte alle condizioni climatiche avverse che non hanno consentito di far partire in maniera rapida e coordinata la macchina dei soccorsi. Si parla di centinaia di morti, almeno 70 nel solo Kentucky, lo Stato maggiormente colpito dai tornado. È il governatore Andy Beshear a parlare senza giri di parole di «catastrofe che non ha precedenti. Ci sono intere città che sono state cancellate». Lo stesso governatore nella notte tra venerdì e sabato ha dichiarato lo stato di emergenza, disposto l'intervento della Guardia Nazionale e ha chiesto al presidente Joe Biden assistenza federale, che è già stata estesa a tutte le aree investite.

L'allarme tornado era stato lanciato venerdì sera dal servizio meteo per un'area di otto stati popolata da circa 18 milioni di abitanti. Secondo le autorità meteo, lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric, si è registrata anche la tromba d'aria con il tracciato più lungo di sempre, oltre 380 km, che per la prima volta ha attraversato quattro stati nel corso di tre ore. Il tornado ha iniziato a generarsi a Monette, in Arkansas, arrivando fino a Mayfield in Kentucky, toccando anche Missouri, Illinois e Tennessee. A Monette è stato scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, provocando almeno un morto e 5 feriti. A Mayfeld numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele. E sempre in Kentucky, un treno è stato rovesciato dalla furia del vento nella contea di Hopkins. Le tv americane hanno mostrato immagini terribili dal Missouri, con i tetti di centinaia di case scoperchiati, e dall'Illinois, dove si è sbriciolato un muro di un centro di distribuzione di Amazon, nella periferia di St. Louis, con parecchi dipendenti intrappolati all'interno.

«La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile - ha scritto ieri il presidente Joe Biden su Twitter - stiamo lavorando con i governatori per assicurarci che abbiano tutto quello di cui hanno bisogno, mentre la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni continua».

Il fenomeno, provocato dallo scontro tra correnti di aria calda e fredda, è inusuale in questo periodo dell'anno. Normalmente i tornado seminano distruzione, e a volte anche morte, fra marzo e aprile. La forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 400mila i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica. Le previsioni meteo purtroppo non promettono nulla di buono: i tornado si stanno spostando in queste ore verso la costa Est. I meteorologi sostengono che possano provocare altri fenomeni di forte instabilità fino a lunedì su Virginia, North e South Carolina e Georgia.