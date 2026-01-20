Circondato dai suoi cari: le ultime ore con la "family"

L'imperatore è morto, viva l'imperatore. Ludovico Clemente Garavani, noto al mondo semplicemente come Valentino, è morto nella sua casa romana sull'Appia Antica all'età di 93 anni, ne avrebbe compiuto 94 il prossimo 11 maggio. Con lui il cerchio magico costituito dalla sua famiglia senza parentele ma molto compatta: il socio di una vita Giancarlo Giammetti, il compagno Bruce Hoecksema, la direttrice della comunicazione Daniela Giardina, Carlo Souza.

L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ha unito fino all'ultimo nel nome i due soci e cofondatori della maison. "Valentino Garavani - si legge nel post - si è spento oggi presso la sua residenza romana, circondato dai suoi cari". Dopo poche ore, su Instagram è comparso il laconico ricordo di Giammetti: "forever", ad accompagnare una foto dell'ex compagno. La camera ardente sarà allestita domani e dopodomani dalle 11 alle 18 presso PM23, la sede della fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma, dove sarà per l'occasione sospesa la mostra "Venus - Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos". I funerali saranno celebrati venerdì alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica.

Valentino, pianto ieri dai media di tutto il mondo, era l'artefice ineffabile di un'estetica classicista e perfetta, profondamente italiana. Meno rivoluzionario di alcuni colleghi, meno trasgressivo di altri, di tutti meno spettacolare e incline a certe fugacità vezzose, era però il couturier per eccellenza, il simbolo stesso di un'eleganza senza tempo, sempre votato all'armonia assoluta e alla cura di ogni dettaglio. Doti mostrate nella parabola dalla sua Voghera, dov'era nato l'11 maggio del 1932 da papà Mauro Garavani e mamma Teresa, fino al successo che era arrivato improvvisamente nel 1962, quando quel trentenne provinciale sbigottì Pitti Moda di Firenze, strappando ovazioni al pubblico e vendendo in pochi minuti tutta la collezione. Una consacrazione che forse non sarebbe mai arrivata se qualche anno prima non fosse comparso nella sua vita Giancarlo Giammetti, l'altra metà del rosso cielo della grande V, che da studente di architettura prese a occuparsi dell'aspetto amministrativo e finanziario salvandolo dal fallimento.

Valentino ha attraversato otto decenni di vita italiana rappresentandoci con tutti i nostri pregi

e senza la cialtroneria a cui spesso si accompagnano. Nel 2008 un regista americano Matt Tyrnauer, gli dedicò il film Valentino: The Last Emperor. Imperatore di un impero sul quale non tramonta mai il sole della bellezza.