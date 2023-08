Clan e borghesia mafiosa hanno le mani su Milano

A pochi mesi dalla scadenza naturale della concessione governativa torna a riaffiorare il pasticciaccio brutto del porto di Lavagna, 23.000 mq di area demaniale e uno specchio acqueo di 290.000 mq con quasi due mila posti barca. Una strana vicenda che intreccia società fallite e resuscitate, sentenze della Corte costituzionale rimaste sostanzialmente lettera morta e una concessione senza un titolare. Un guaio che i diportisti milanesi conoscono bene da molti anni e che e che da qualche settimana si è (nuovamente) spiaggiato tra Procura di Milano, Tar e Consiglio di Stato.

È spuntata una richiesta di risarcimento monstre contro il vecchio amministratore Gianni Potenza, intentata degli eredi dell'albanese Rock Jack Mazreku (oggi defunto). Quando la Cala dei genovesi inizia a costruire una diga foranea e una serie di opere «a terra» (box, magazzini, edifici) che a fine concessione diventeranno beni pubblici, gli appetiti delle cooperative rosse, in testa la potentissima Ccpl, si fondono con gli interessi dei partiti di sinistra. In un braccio di ferro annegato in un mare magnum di carte bollate la società che aveva vinto la concessione governativa nel 1974 salta dopo il ko deciso dal tribunale fallimentare di Milano. Alcuni imprenditori che avevano già «comprato» un posto barca nel porto danno vita alla società Porto di Lavagna: a capo c'è Mazreku, tricologo spiantato cacciato dagli Usa e sfiorato dalle risultanze di una commissione parlamentare d'inchiesta, eppure diventato amministratore grazie a una misteriosa liquidità di 80 miliardi in titoli. Subentra la nuova società, l'ex ministro Pds Claudio Burlando, titolare del dicastero dei Trasporti dal 1996 al 1998, si sarebbe fatto garante dell'operazione. L'albanese era coinvolto anche in inchieste di mafia condotte dalla Guardia di Finanza, confermate anche da una corposa inchiesta giornalistica dell'Espresso, che la Procura di Genova ha deciso di ignorare. Ma lo Stato ha autorizzato il subingresso nella concessione senza aver effettuato alcuna verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnica, economico-finanziaria e di moralità su chi gestiva il Porto? Si, che diventa nel tempo crocevia di interessi oscuri e teatro di molte vicende ancora oggi avvolte in un alone di mistero: come la storiaccia del traffico di rifiuti della Jolly Rosso, costata probabilmente la vita alla giornalista Ilaria Alpi e al maresciallo Natale de Grazia.

I ricchi proprietari dei natanti ormeggiati vengono convinti che la Cala avrebbe perso ogni diritto, la sentenza stabilisce l'annullamento dei contratti di ormeggio già stipulati, rifatti con un bizzarro contratto di «vendita della proprietà superficiaria» di uno specchio d'acqua. Oggi la concessione si avvia alla scadenza il prossimo 10 aprile, ma lo Stato non sa chi sono i soci effettivi del capitale sociale della Società Porto di Lavagna SpA, scudati da quote per interposta persona in sfregio all'obbligo previsto dalla legge. La questione si palleggia tra Tar (con sentenza 458/2023 del 26 aprile scorso) e Consiglio di Stato, che deciderà a ottobre. Intanto qualche giorno fa il Comune di Lavagna ha invitato i concorrenti alla concessione con un project financing (misura anticoncorrenziale o quasi) ad accollarsi decine di milioni di euro di debiti. Antitrust e Anac non pervenute, la politica neppure. Finora.