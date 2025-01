Dal Colosseo ai grandi palazzi italiani: i progetti di "valorizzazione" di Musk jr.

Ascolta ora 00:00 00:00

La visita di Kimbal Musk, fratello di Elon, a Palazzo Chigi ha dato vita come prevedibile a ricostruzioni (più o meno fantasiose), retroscena e previsioni in vista di suoi possibili investimenti in Italia. Musk Junior (è nato nel 1972, un anno dopo Elon) ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli insieme ad Andrea Stroppa, referente del patron di Tesla in Italia, e ha avuto l'occasione anche per scambiare una stretta di mano con Giorgia Meloni. Kimbal Musk ha poi incontrato il vicepremier Matteo Salvini che ha reso noti i macro temi affrontati nel loro faccia a faccia: «Abbiamo parlato di innovazione, spettacolo e delle infinite potenzialità dell'arte e della cultura italiana nel mondo», mentre Giuli, rispondendo ai giornalisti, ha dichiarato «mi chiedete di che progetti abbiamo parlato? Solo cose belle, è troppo presto per anticipare». Per poi aggiungere: «Se riguardano l'Italia? Anche, di più non posso dire sennò si va troppo avanti. In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura».

Sebbene Kimbal Musk sia nel board di Tesla e Space X, l'adozione da parte dell'Italia dei satelliti di Starlink non è stata affrontata nell'incontro anche perché non è un tema di competenza del Ministro della Cultura. Non c'entrano perciò le attività del fratello Elon che, come noto, ha peraltro già un canale di dialogo aperto con la premier.

Al tempo stesso le ipotesi di grandi eventi (i lettori ricorderanno quando nell'estate 2023 si parlò di una sfida di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg al Colosseo) o di investimenti nel settore della ristorazione in cui Kimbal è attivo sono da escludere.

Come ci spiega una fonte qualificata al ministero della Cultura: «Kimbal è un imprenditore nel settore della tecnologia da tanti anni ed ha una serie di idee che ha sottoposto al ministro in ambito tecnologico per valorizzare il patrimonio culturale italiano, dal Colosseo ai grandi palazzi». Kimbal è particolarmente interessato al patrimonio culturale, basti pensare che nella sua visita a Roma ha svolto un tour privato a Palazzo Barberini per la mostra su Caravaggio. Il suo è però anche un interesse specifico nei confronti dell'Italia: «Il nostro paese è un interlocutore credibile e un partner commerciale di primo piano ricercato da soggetti internazionali interessati ad investire».

Se, vista la notorietà del personaggio, la notizia è rimbalzata sulle prime pagine dei giornali, in realtà avvengono con frequenza incontri con imprenditori interessati a investire in Italia. Senza dubbio però le proposte tecnologie di Kimbal Musk possono rappresentare un'opportunità innovativa anche alla luce del suo curriculum.

Dopo aver fondato con il fratello Zip2 Corporation, un'azienda che forniva e concedeva in licenza ai giornali software di guide online delle città, è stato direttore di SpaceX dalla sua fondazione nel 2002 fino a gennaio 2022.

Nell'estate del 2022 ha acquistato la divisione droni leggeri di Intel ed ha poi fondato Nova Sky Stories, un'azienda internazionale che progetta e sviluppa droni leggeri. Un profilo imprenditoriale da non lasciarci sfuggire.