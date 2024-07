Il coming out di Ralf Schumacher. Il figlio: "Ti appoggio al 100%"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un uomo abbraccia un altro uomo davanti al tramonto sul mare. «La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto, con cui vuoi condividere tutto», il messaggio che accompagna la foto, postata su Instagram dal signore a sinistra nell'immagine, che è di spalle e si riconosce poco ma è un famoso ex pilota di Formula 1, fratello di un molto più famoso ex pilota. Ralf Schumacher, 49 anni, fratello del grande Michael, ha scelto questo modo romantico al limite per mieloso per comunicare al mondo le seguenti cose: 1) che è omosessuale; 2) che non ha più voglia di nascondersi; 3) che da due anni ha un compagno, di nome Étienne. Il post alle 17,30 di ieri aveva oltre 394mila like tra i quali quello del figlio di Ralf, 22 anni, pilota anche lui nella categoria Gt, avuto dal matrimonio con la modella Cora Brinkmann, di totale appoggio al coming out paterno: «Papà, sono molto felice che tu abbia trovato qualcuno con cui senti davvero a tuo agio e sicuro, non importa che sia uomo o donna, io ti appoggio al 100 per cento e ti auguro il meglio». Poi arriva il commento dell'amica Carmen Geiss, che con Ralf ha commentato molti Gran Premi sulla tv tedesca, che rivela qualche dettaglio in più della love story: «Un uomo meraviglioso oggi ha confessato la sua omosessualità, per lui è stato un atto di accettazione di sé e di liberazione. È stata una decisione coraggiosa che è maturata per molto tempo. La sua uscita non è solo un trionfo personale ma un segno che finalmente è in grado di vivere e amare la sua identità senza paura o vergogna». E poi: «Hai il migliore partner, Étienne, che tu possa immaginare. Dopo due anni potrai finalmente mostrare il tuo amore al mondo, Conosco Ralf da più di 25 anni ed è sempre stato una grande gioia per me. Sempre generoso, una persona di buon cuore che posso chiamare giorno e notte e soprattutto sempre onesta con me sulla sua situazione».

L'uscita allo scoperto di Schumacher jr pur se non scandalizza nessuno conserva un certo valore in un mondo come quello dello sport in cui i gay dichiarati sono ancora piuttosto rari e spesso fanno coming out solo alla fine della loro carriera. Il mondo dei motori in particolare conserva quell'allure virile che non facilita la presenza di donne e quindi non rende facile nemmeno rendere pubblica la propria omosessualità. Tra gli ex piloti di F1 si ricorda soltanto Mike Beuttler, che corse nella categoria automobilistica più seguita fra 1971 e 1973, e l'ex vincitore alla 24 Ore di Le Mans Danny Watts. I siti specializzati fanno anche i nomi di Richard Morris, ex pilota nella Britcar Endurance, Abbie Eaton e Sarah Moore.

Fratello del sette volte campione del mondo Michael, sulle cui condizioni di salute la famiglia mantiene uno stretto riserbo dopo l'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, Ralf è stato a sua volta un polita di Formula 1 di buon successo. Dal 1997 al 2007 ha partecipato a 180 gran premi vincendone sei tra il 2001 e il 2003, tutti alla guida di una Williams.

Il suo migliore anno è stato certamente il 2001 quando vinse i gran premi di Imola (San Marino), Montreal e Hockenheim finendo la stagione al quarto posto nella classifica generale alle spalle del fratello che in quell'anno vinse a bordo della Ferrari il suo quarto mondiale, di David Coulthard e dell'altro ferrarista Rubens Barrichello.