Quella paura di pronunciare la parola "terrorista"

La guerra è fatta anche di parole. La Bbc lo sa e sembra non schierarsi. Non ci sono allora terroristi nella storia di questi giorni, ma solo militanti. I militanti di Hamas. Non è che non ci può stare, perché a militare in effetti militano, ma magari non basta. È quello che si chiede, piuttosto irritato, Grant Shapps, il ministro della Difesa: «Non definirli terroristi è in realtà una scelta politica. È nascondere il mestiere di Hamas». La televisione di Stato britannica per consuetudine si astiene, non si schiera. È asettica, attenta ai vocaboli e mette da parte quelli scomodi, fino al punto di non dare un nome a quello che accade. I giornalisti della Bbc rivendicano la propria storia. Ci seguono per questo. Siamo imparziali, per definizione. Non tocca a noi dare una patente di terrorismo.

È così che le parole si svuotano e non sono più in grado di raccontare la realtà, come se a nasconderle facessero meno male. Il vocabolario scarnificato diventa una bugia. Non fa neppure onore alla strategia di Hamas. Questo vocabolo che fa tanta paura nasce dentro una rivoluzione. È il terrorismo di Stato teorizzato da da Maximilien Robespierre il 4 febbraio 1794 davanti al Comitato di salute pubblica. È l'idea di un dispotismo giusto, troppo giusto, con la missione di domare con il terrore i nemici della libertà. Il terrorismo poi lascia lo Stato e si fa ribelle. È l'azione di chi si batte per una causa assoluta, che in buona o cattiva fede, si ritiene più giusta di qualsiasi giustizia terrena. Il buon terrorista è disposto a qualsiasi cosa per raggiungere il suo «paradiso», per giustizia e libertà, per la patria e la rivoluzione. Il terrorista punta a creare un clima di paura per vincere la sua battaglia ideale. Non scandalizzatevi, ma anche Giuseppe Mazzini era un terrorista. Lo era per l'Austria e anche per il Piemonte. Lo era per i tribunali. Non scandalizzatevi neppure su questo. Le prime tecniche di lotta terroristica si rivelano proprio a Gerusalemme. Un gruppo di «patrioti» che fa imboscate contro i romani. Sono gli zeloti e uno dei loro leader si chiama Barabba. Allora questo è il punto: qualsiasi cosa pensino alla Bbc dei militanti di Hamas non chiamarli terroristi è una grossa presa per i fondelli.