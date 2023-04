Commercialista ucciso, il killer in un video

Milano. Aveva un appuntamento con il suo assassino giovedì Antonio Novati, il commercialista milanese di 74 anni il cui cadavere, martoriato di coltellate, è stato ritrovato quel pomeriggio in un luogo molto periferico, i terreni della Cascina Scappadina di Massalengo, una decina di chilometri a sud di Lodi. Il corpo senza vita, colpito da una decina di fendenti, sferrati perlopiù all'addome e che gli hanno causato una grossa emorragia (si pensa a un coltello o a un oggetto molto appuntito) è stato rinvenuto - riverso sui sedili posteriori di una delle sue auto, una Honda Cvr - da un contadino della zona. Intorno alle 17 infatti l'agricoltore, notando l'anomalia della vettura parcheggiata da un po' ai bordi di un campo, si è avvicinato e ha fatto la macabra scoperta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lodi che hanno interrogato diverse persone per capire se ci fossero elementi importanti per l'indagine. Mentre il cadavere veniva trasportato all'istituto di medicina legale di Pavia per l'autopsia, i militari della Scientifica hanno effettuato i rilievi viste le numerose tracce di sangue trovate sui sedili, ma anche su una maniglia esterna, probabilmente una traccia lasciata dall'omicida prima di fuggire. Sul posto, con l'ausilio della Protezione Civile, i militari giovedì avevano anche organizzato la ricerca dell'arma del delitto che invece non sarebbe ancora stata ritrovata. I carabinieri e il procuratore capo di Lodi, Maurizio Romanelli, stanno lavorando sui fotogrammi delle telecamere presenti in zona che, per fortuna, non sarebbero poche, almeno otto a seconda delle direzioni che potrebbe aver preso l'assassino (o gli assassini) per arrivare sul posto e poi andarsene. Le ipotesi sul movente al momento si incentrerebbero sempre di più intorno all'ambiente professionale di Novati e proprio le immagini delle telecamere, se attendibili, potrebbero da sole fugare ogni dubbio e portare alla risoluzione del giallo. L'ultimo appuntamento il commercialista giovedì lo aveva avuto infatti proprio con i responsabili di un'azienda agraria di Massalengo. Dopo, nessuno lo ha più sentito. Sembra ormai quasi certo inoltre che Novati sia stato ucciso altrove, magari al termine di un litigio e di una successiva aggressione e che poi il corpo sia stato abbandonato sui sedili posteriori della sua vettura lasciata in un luogo tanto isolato come Cascina Scappadina, per sviare le indagini e ritardare il ritrovamento del cadavere. Non era la prima volta che il 74enne andava nella zona. Per il tribunale di Lodi infatti era stato perito e curatore fallimentare, oltre che custode di procedure esecutive immobiliari.

Novati, sposato, padre di due figli e nonno di tre nipoti, era molto noto per i suoi due studi che si occupano di contabilità, consulenza societaria, aziendale e fiscale. Uno si trova a Milano, a Lambrate e l'altro a Melegnano non lontano dal suo comune di residenza, Vizzolo Predabissi.