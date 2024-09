Commissione Covid pronta a partire. Presidenza a Fdi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercoledì alle ore 9 si riunisce per la prima volta la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. La prima riunione di questa Bicamerale i cui membri (quindici senatori e quindici deputati) sono stati indicati dai due presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, avrà il compito di indicare il presidente, i vicepresidenti e i segretari. Possibili candidati alla presidenza sono due parlamentari di Fratelli d'Italia: la deputata romagnola Alice Buonguerrieri e il senatore bolognese Marco Lisei.

Il compito della Commissione, come recita l'articolo 3 della legge che la istituisce, è quello di valutare «l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione del Covid». Particolare attenzione riceveranno inoltre alcuni aspetti della questione come la gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la realizzazione dell'applicazione «Immuni», la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni, la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia e il profilo del loro adeguato fondamento scientifico.

Giovedì

scorso, intanto, la Camera aveva respinto la richiesta delle opposizioni di esaminare con urgenza la pdl a firma Pd «Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22», in materia di compiti della stessa Bicamerale.