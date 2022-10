Il compagno della Meloni tranchant: "Io di sinistra? Tutte c..."

Andrea Giambruno sempre al fianco di Giorgia Meloni. Presente al giuramento insieme alla figlia Ginevra, il compagno della premier ha seguito il suo discorso alla Camera dei Deputati dalla tribuna. “Emozionato? Beh, direi di sì” , il suo breve commento: “È stato un grande discorso. Molto commovente e molto efficace” . Ma prima di uscire dal Palazzo, ha tenuto anche a smentire una voce circolata negli ultimi giorni.

Giambruno: “Io di sinistra? Tutte cazzate”

Sempre a proposito del discorso della Meloni, Giambruno ha affermato che la parte migliore è stata senz’altro la chiusura: “Sulla sua storia e la sua integrità, sulla capacità di non tradire quello che è il mandato degli italiani” , riporta La Stampa. Nessuna replica alla domanda-tranello sulla presunta intenzione di Matteo Salvini di prendersi la scena alla vigilia del discorso. Infine, la risposta tranchant alla voce messa in giro da qualcuno: “Io sono di sinistra? Non diciamo cazzate…” .

Nessun trasloco a Palazzo Chigi