La lettera di Routh. "Ucciderò Trump"

Ryan Wesley Routh, l'uomo accusato del presunto attentato contro Donald Trump, mesi fa aveva scritto una nota nella quale diceva di voler uccidere l'ex presidente americano. Lo ha rivelato il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'annotazione indirizzata «al mondo» sarebbe stata consegnata nella casa di una persona non identificata che ha contattato le autorità federali dopo l'arresto di Routh. L'annotazione sarebbe stata collocata all'interno di una scatola che conteneva anche munizioni, un tubo metallico e altri oggetti. È stata aperta solo dopo che Routh è stato preso in custodia dalla polizia. Il messaggio sembra dare per scontato un insuccesso del presunto attentato. Routh, sostanzialmente, dava per scontato di fallire nel suo intento ma la cosa non lo distoglieva minimamente dall'intento. Scriveva quindi: «Si è trattato di un tentativo di omicidio nei confronti di Donald Trump, ma vi ho deluso - si legge nella nota, secondo la procura - Ho fatto del mio meglio e ci ho messo tutto il coraggio che potevo raccogliere. Ora tocca a voi finire il lavoro; e offrirò 150.000 dollari a chiunque possa completare il lavoro». Le nuove accuse sono state incluse in una nota di detenzione depositata prima dell'udienza nella quale il dipartimento di Giustizia avrebbe dovuto sostenere la necessità di mantenere Routh in stato di detenzione mentre le indagini proseguono.

Questi dettagli avrebbero lo scopo di sostenere le affermazioni dei pubblici ministeri secondo cui Routh avrebbe deciso di uccidere Trump prima che l'attentato fosse sventato da un agente del Secret service che ha notato una canna di fucile spuntare tra i cespugli del campo da golf di West Palm Beach dove Trump stava giocando.