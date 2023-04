Da "consorte" a "Regina". Per Camilla l'attesa è finita

E finalmente, dopo decenni di paziente attesa, Camilla è diventata regina: nell'invito ufficiale per l'incoronazione del marito, Carlo III, la donna che gli è stato accanto per una vita (prima come amante, dal 2005 come moglie legittima) non è più indicata come «regina consorte» ma come «regina» tout court. «Aveva senso parlare di regina consorte per distinguerla da Sua Maestà la regina Elisabetta II. Ma ora regina Camilla è il titolo appropriato da contrapporre a re Carlo sull'invito» ha spiegato una fonte a Palazzo.

«Regina consorte» è titolo che è stato raramente usato in Gran Bretagna ma era il termine che aveva voluto per la moglie del figlio, Elisabetta II, e lo aveva detto esplicitamente durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino del suo regno. Ma ora si cambia. Ancora non è stata diffusa la lista ufficiale dei 2mila ospiti dell'incoronazione, ma si inizia a sapere qualcosa in più sulla cerimonia, a cominciare dal fatto che il principe George, secondo nella linea di successione al trono, sarà il più giovane futuro monarca a svolgere un ruolo: guiderà infatti la sfilata dei paggi che porteranno le vesti del re e della regina. Il principe -che ha nove anni- sarà affiancato da tre dei nipoti della regina Camilla (i gemelli Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles) e da un suo bisnipote, Arthur Elliot. Gli altri ragazzini che parteciperanno alla processione sono tutti figli (o meglio nipoti) di amici intimi del re. La decisione di includere i nipoti di Camilla riflette la volontà di mostrare la famiglia allargata, che riflette una società aperta e moderna.