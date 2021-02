Consultazioni, sulla scrivania di Draghi spicca il "facciario"

L'avvio delle consultazioni a Montecitorio ha acceso ufficialmente i riflettori su Mario Draghi. L'ex governatore della Bce ha iniziato il secondo giorno di colloqui con i capigruppo e le varie delegazioni, ma a saltare all'occhio è stata la sua scrivania e gli oggetti "scelti" da Draghi per accompagnarlo in questa prima giornata di lavori. A guardar bene, infatti, quel tavolo svela più di quanto si potesse pensare. E un po' come avviene in occasione del discorso della regina Elisabetta - dove si studiano i particolari della scrivania e del contesto - anche Mario Draghi non è sfuggito alla curiosità degli osservatori.

Tra una classica bottiglia d'acqua e bicchiere, un portapenne stracolmo, il tablet e lo smartphone d'ordinanza a spiccare è il "facciario" dei suoi interlocutori. Una sorta di promemoria visivo (con tanto di fototessere) per aiutarlo a riconoscere coloro che, via via, si sono alternati ad incontrarlo. In fondo anche i migliori cantanti e attori hanno bisogno del gobbo. E in questo caso un aiutino non può certo nuocere, anzi. Soprattutto se la stanza in cui si tengono leè una distesa infinita che ha posto più di dieci metri tra Draghi e i suoi interlocutori. Roba che se non porti gli occhiali, quasi ti servono per capire con chi stai parlando. Quindi ben venga il prontuario con le foto: facile, snello e senza intoppi (che di questi tempi è oro colato). Un'astuzia già utilizzata dal premier uscenteche nel maggio del 2018 non rinunciò all'ausilio del "facciario" dei parlamentari eletti per aiutarsi nelle consultazioni di allora.

Dalle foto diffuse dalle agenzie stampa, che hanno immortalato la seconda giornata di consultazioni dell'ex governatore della Bce, spicca anche il look scelto da Mario Draghi. Camicia bianca, cravatta prugna e giacca scura sul quale fa bella mostra di sé la "rosetta" di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l'onorificenza ricevuta dal presidente della Repubblica il 5 aprile del 2000 e che rappresenta la più alta onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.