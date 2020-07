"Non saremo loro soci". Conte chiude ai Benetton

Il dibattito sulla questione della revoca della concessione ad Autostrade potrebbe essere alle battute finali: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso duramente dopo l'ultimo piano presentato dai Benetton per non incorrere nella revoca in seguito al crollo del ponte Morandi. Il premier si è detto " per nulla " soddisfatto delle proposte di negoziato che la concessionaria del gruppo Atlantia ha formulato al governo: " Sabato è arrivata una risposta ampiamente insoddisfacente, per non dire imbarazzante: tutto meno che un’accettazione piena e incondizionata delle richieste del governo ".

L'avvocato si è rivolto direttamente alla proprietà, accusandola di prendere in giro i familiari delle vittime e tutti gli italiani: " Non hanno ancora capito che, dopo molti mesi, questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi ". A suo giudizio sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton, non per questioni personali, ma per le " gravi responsabilità accumulate dal management scelto e sostenuto dai Benetton nel corso degli anni dal crollo del Morandi e anche dopo ". Inoltre ha garantito di non temere in alcun modo il contenzioso che deriverebbe dalla revoca della concessione: " Quel crollo, le 43 vittime, i gravi danni causati alla comunità genovese, costituiscono un gravissimo e oggettivo inadempimento del concessionario ". Anche perché ci sarebbe una lunga lista, accumulata nel tempo, di cattive o mancate manutenzioni - ordinarie e straordinarie - della rete autostradale: " Non è lo Stato che deve soldi ai Benetton, ma viceversa ".

Ma il governo è diviso

Nelle interviste rilasciate a La Stampa e a Il Fatto Quotidiano, Conte ha accelerato verso la revoca: la sua sensazione è che Autostrade, alla luce dei vantaggi conseguiti nel tempo, " abbia scommesso sulla debolezza dei poteri pubblici nella tutela dei beni pubblici ". Improvvisamente si sarebbe irrigidita " confidando nella caduta del mio primo governo ", mentre con i giallorossi si sarebbe convinta di avere della carte da giocare e ha continuato a resistere, per poi orientarsi verso una soluzione transattiva: " La verità è che la varie proposte transattive fatte pervenire da Aspi non sono soddisfacenti ". E infine ha lanciato una netta stoccata: " Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così ".

Il capo della maggioranza giallorossa porterà in Consiglio dei ministri, probabilmente fissato per domani, una proposta di mediazione solo se " irrinunciabile ". E potrebbe essere un Cdm di fuoco, visto che ogni componente del governo ha sposato una causa diversa: il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario alla proposta (" Revoca o fuori i Benetton "); il Partito democratico ritiene che la proposta presentata sabato soddisfi gran parte delle richieste poste dall'esecutivo e che ponga dunque buone basi; Italia Viva è invece entrata a gamba tesa contro la revoca. In mattinata Matteo Renzi non ha usato giri di parole: " I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti ".

Legge in Parlamento