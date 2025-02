Torna "Giuseppi": Conte contro Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

Le frasi di Donald Trump sulla guerra in Ucraina e su Volodymyr Zelensky sono un ciclone che travolge anche la politica italiana. Il primo effetto sembra la totale scomposizione del campo largo, con Giuseppe Conte che prova a fare il «trumpiano», scavando un fossato di divisione con Elly Schlein. Trump, «con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell'Occidente sull'Ucraina, e dice una verità che noi del Movimento Cinque Stelle stiamo dicendo da tre anni insieme a tutti gli esperti militari, che battere militarmente la Russia era irrealistico», dice il leader del M5s. Che poi piazza la stoccata: «È una verità che pesa come un macigno sulla premier Meloni, che poteva ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della premier Meloni, di fronte a questa vergogna, a questo fallimento, mi dimetterei». Conte attacca Giorgia Meloni, ma punta Elly Schlein. E rilancia anche sulla mobilitazione di piazza. L'ex premier parla di una manifestazione da tenersi in primavera, «prima di Pasqua». Con o senza il Pd. Infatti, oltre alle bollette e ai temi sociali, Conte insiste nella protesta contro l'aumento delle spese militari in Ue.

A tenere banco è sempre la politica estera. «Trump sta facendo in poche settimane più di Biden in quattro anni», dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Dal Carroccio filtra «pieno sostegno a Trump». Peppe Provenzano, del Pd, parla di «frasi vergognose, di insulti di Trump contro l'Europa».

Una divaricazione di posizioni che si esplicita nello scontro tra Pina Picierno e il pentastellato Gaetano Pedullà, entrambi eurodeputati.

Lei, in un'intervista, dice che M5s e Lega sono «in sintonia» sulla Russia. Lui la accusa di essere «un'infiltrata dei fascisti». Picierno replica: «Difendere Kiev è di sinistra». Trump fa saltare anche il tavolo del campo largo.