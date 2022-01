C'è la riunione sul Colle. E scatta la gaffe di Casalino...

Il Movimento CinqueStelle inizia a muoversi per trovare una strategia comune in grado di appianare le divergenze interne relative alle oramai prossime elezioni del presidente della Repubblica.

Proprio in queste ore, come riferito da "Il Corriere", sarebbe in corso la cabina di regia nella quale i grillini presenti in videoconferenza, orchestrati dal nuovo leader in pectore del partito Giuseppe Conte, tracciano la via da seguire per scegliere il politico più adatto a succedere a Sergio Mattarella sullo scranno del Quirinale.

A lavorare fianco a fianco con l'avvocato del popolo ci sono tutti e cinque i vicepresidenti del Movimento CinqueStelle, ovvero Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa, i ministri Luigi Di Maio, recentemente risultato positivo al Sars-Cov2, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e Fabiana Dadone, nonché i capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Davide Crippa e Mariolina Castellone.