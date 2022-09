Reddito cittadinanza, Conte: "Volete guerra civile?". Renzi lo gela: "Irresponsabile"

Campagna elettorale ad altissima tensione. Un tutti contro tutti – spesso tutti contro uno, ovvero il centrodestra – con accuse e arrembaggi particolarmente muscolari. Uno dei temi più dibattuti è sicuramente il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 Stelle. Tra chi è pronto a rivoluzionarlo e chi vorrebbe apportare qualche modifica, il provvedimento continua ad essere difeso a spada tratta dai grillini. E Giuseppe Conte non lesina iperboli…

Ospite di Rainews24 il leader M5S ha stroncato senza mezze misure i progetti del centrodestra, a partire dalle proposte avanzate da Giorgia Meloni. “Togliendo il reddito di cittadinanza, la Meloni vuole la guerra civile” , il j’accuse di Conte: “Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri” .

Accuse piuttosto pesanti, nonché sconsiderate. Le parole sono importanti, lo sappiamo, ma Conte sembra averlo dimenticato pur di raccattare qualche voto. Ma la leader di Fratelli d’Italia non ha lasciato correre. “Non ci sarà nessuna rivoluzione sociale” , la posizione della Meloni a margine di un comizio elettorale all’Aquila: “Quando Fratelli d'Italia dovesse realizzare il suo progetto che è quello di dare e fare assistenza verso chi non può lavorare e di immaginare per chi è in condizioni di lavorare di avere un posto di lavoro, non ci sarà in Italia nessuna rivolta nessuna rivoluzione” .