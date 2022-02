Conte 'imita' Salvini, Letta fa il guerrafondaio

"Non create divisioni". Giuseppe Conte ha cercato subito di zittire le polemiche su presunte divergenze con Enrico Letta sulla crisi Ucraina.

"Non è che ho deciso di non andare, è stata un'iniziativa di Enrico Letta andare a manifestare sotto ambasciata russa. Oggi io ho deciso di venire qui, perché non vi chiedete come mai non c'è Letta? ", ha detto ai cronisti il leader del M5S, al temine dell'incontro con l'ambasciatore ucraino rispondendo ai cronisto che gli chiedevano perché ieri non avesse partecipato alla manifestazione indetta dal Pd davanti all'ambasciata russa. Stupisce, infatti, che la prima iniziativa pubblica di Conte sia stata quella di esprimere solidarietà al popolo di Kiev, proprio come ha fatto ieri Matteo Salvini. Il M5S, soprattutto quello della prima ora, era tendenzialmente filo-russo, ma gli alleati democratici non hanno fatto divampare le polemiche come con il leader della Lega, sebbene la prima dichiarazione di ieri di Conte non fosse molto diversa da quella di Salvini. Ma non solo. Tra i pentastellati, infatti, ieri prevaleva l'imbarazzo.

In ogni caso, appare evidente che i leader giallorossi viaggiano su due binari paralleli. Anche Letta ha visto l'ambasciatore ucraino e ha postato su Twitter una foto, a testimonianza dell'avvenuto incontro. "Con l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia. Per confermargli che vogliamo che l'Italia sostenga la resistenza Ucraina attraverso aiuto militare concreto e vogliamo colpire l'invasore russo con le sanzioni più pesanti possibile" , ha cinguettato Letta, reduce della manifestazione per la pace di ieri. Un'altra evidente contraddizione è proprio questa. Il leader del principale partito di centrosinistra, che storicamente dovrebbe essere vicino al movimento pacifista, il giorno dopo aver invitato tutti a manifestare in sostegno al popolo ucraino e per dire stop alle armi e stop alla guerra, dichiara in Parlamento e via social che l'Italia deve intervenire militarmente in Ucraina.