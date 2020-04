Conte: "Io non mollo"

Elogia Mario Draghi e Vittorio Colao, anche se non pensa di nominarlo ministro. Apre a Forza Italia. E a tutti quelli che ipotizzano la nascita di un governo diverso per la ricostruzione, Giuseppe Conte dice chiaramente che la soluzione, a suo giudizio, non è quella di rivolgersi ai tecnici perché «serve la politica con la P maiuscola».

Leggi l'intervista integrale al premier Giuseppe Conte sul Giornale di oggi in edicola.