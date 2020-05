Conte esclude la patrimoniale: "Accetto il Mes a una sola condizione"

L'Italia accetterà il Mes? Al momento l'unica certezza è rappresentata dal fatto che l'ultima parola spetterà al Parlamento. Ma sull'ok al fondo salva-Stati sono arrivate delle lievi aperture, prima dal Movimento 5 Stelle e poi anche da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Partito democratico invece resta nettamente convinto che sarebbe un vantaggio ricorrere al Meccanismo europeo di stabilità. Il flop di Giuseppe Conte al Consiglio europeo è evidente: il suo motto è sempre stato " Mes no, Eurobond sicuramente sì ". Il risultato è stato completamente l'opposto. Certo, è arrivata una timida risposta per quanto riguarda il Recovery Fund, ma restano ancora da definire modalità di finanziamento, tempi e importi.

Ora anche il presidente del Consiglio ha fatto dietrofront e, messo all'angolo dopo la missione fallimentare in Ue, ha cambiato posizione sul Mes. La rigida opposizione verso quello che si riteneva uno strumento insufficiente e inefficace ora si è trasformata in cauto ottimismo: " All’ultimo Consiglio europeo sul Mes ho ribadito che l’unica condizionalità ammissibile è che le risorse siano utilizzate per le spese sanitarie dirette e indirette ". Dunque una risposta in merito arriverà solamente dopo aver analizzato " i testi finali ", valutandoli infine " insieme al Parlamento ".

"No alla patrimoniale"

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, al premier è stata chiesta chiarezza su una possibile patrimoniale poiché per tentare di uscire da questo abisso stiamo portando il debito pubblico al 160% del Pil. " Escludo categoricamente una patrimoniale ", ha affermato l'avvocato. Il capo del governo giallorosso ha fatto sapere che il debito del nostro Paese rimane sostenibile " nel quadro di un risparmio privato molto cospicuo e di una resilienza particolarmente spiccata del nostro intero sistema economico ". La maggior parte del debito aggiuntivo che bisognerà collocare per fronteggiare la crisi " sarà coperta dal programma di acquisti della Bce ".