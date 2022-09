"Social subissati". Renzi minacciato di morte dopo l'attacco di Conte

Giuseppe Conte dal palco di Agrigento ha alzato ancora il tiro e i toni della campagna elettorale, rivolgendosi a Matteo Renzi con una frase scomposta che a molti è sembrata una vera e propria minaccia, a tal punto che nelle ultime ore i social del leader di Italia viva sono stati presi d'assalto dai contestatori, che hanno preso molto seriamente le parole di Conte. Per altro, Matteo Renzi domani sarà a Palermo per une evento elettorale e il tenore dei messaggi che ha ricevuto in queste ultime ore tramite i social ha fatto scattare l'allarme, tanto che il leader di Italia viva ha chiesto maggior tutela da parte delle forze dell'ordine.

La preoccupazione in Italia viva è molto alta in queste ore, al punto da chiedere un intervento diretto della titolare del Viminale, come riferisce una nota di Italia viva. " Il senatore Matteo Renzi ha telefonato alla ministra degli interni Luciana Lamorgese per esprimerle il vivo disappunto per le dichiarazioni minatorie rilasciate oggi da Conte ad Agrigento in vista della visita a Palermo di domani. Da qualche ora i social di Renzi sono letteralmente subissati di minacce di morte e violenza fisica. Renzi ha dunque chiesto particolare attenzione all'ordine pubblico per l'evento pubblico di domani a Palermo ", si legge nel comunicato.

A scatenare l'odio contro Matteo Renzi è stato un intervento incredibilmente violento di Giuseppe Conte, che dal palco di Agrigento ha dichiarato: " Renzi venga senza scorta a parlare con i cittadini a parlare ed esporre le sue idee. Dica che in Italia non serve un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda ". Da questo è nata un'ondata di violenza contro Matteo Renzi e non è la prima volta che Giuseppe Conte usa toni scomposti, come quando ha paventato l’ipotesi di una "guerra civile" in caso di abolizione del reddito di cittadinanza. Parole che alimentano l'odio e armano, metaforicamente e non, il braccio delle frange più violente.