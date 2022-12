Conte scarica D'Amato (Pd): "Non è il nostro candidato"

Si fa più complicata la corsa di Alessio D'Amato alla guida della Regione Lazio. L'assessore alla sanità (Partito democratico) è stato sonoramente bocciato non da un alleato qualsiasi bensì dal leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte. Nel corso di un evento organizzato da Stefano Fassina per il «Coordinamento 2050», il leader grillino ha spiegato che il Movimento che guida non potrà offrire alcun endorsement al candidato del Pd. Il motivo? Un «danno erariale» di quasi 300mila euro contestato a D'Amato dalla Corte dei Conti. I fatti, però, risalgono a 16 anni fa quindi il presunto reato di truffa è già stato prescritto. «Non posso accettare che in una lista del Movimento Cinquestelle ci possa essere una persona che deve alla Regione Lazio quasi 300mila euro per un danno erariale accertato» spiega Conte. «Non ci giriamo intorno - aggiunge l'ex premier- non posso accettarlo come candidato alla Regione. Il fatto non può essere degradato a un espediente giuridico perché l'accertamento penale è caduto in prescrizione. Non mi interessa nulla. La questione morale esiste o non esiste? La questione morale è altro dalle responsabilità penali». La replica ovviamente non si è fatta attende. «Conte è garantista a senso unico - spiega l'assessore dem -: fa il garantista e l'avvocato del popolo con amici e parenti». «Sono fatti - sottolineato D'Amato - che risalgono a 16 anni fa, io sono tranquillo. C'è un appello in corso, mi sembra strano che Conte se ne accorga adesso, e non ha detto nulla invece durante la battaglia sul Covid». «Sono garantista nel midollo. Ripeto la questione morale è altro dalle responsabilità penali» la risposta di Conte.