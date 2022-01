Conte: "Vicino a Grillo". Ma i big 5S si nascondono

Sta creando forte imbarazzo all'interno del Movimento 5 Stelle la recente indagine della Procura di Milano, che vuole fare chiarezza su alcuni contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018-2019 dalla compagnia marittima "Moby spa" di Vincenzo Onorato con il blog Beppegrillo.it. È stato Giuseppe Conte a schierarsi al fianco del co-fondatore del M5S esprimendogli vicinanza: " Ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno la legittimità del suo operato ". È la prima presa di posizione di spicco, visto che nel Movimento regna l'assoluto silenzio.

Il silenzio su Grillo

Infatti dai piani alti del 5 Stelle non c'è stata ancora una levata di scudi a difesa del comico genovse. Grillo ora appare lasciato solo, con i big del M5S che evidentemente preferiscono la strada del "no comment" piuttosto che esporsi pubblicamente a favore del loro padre politico. " Come fai a non avere fiducia in uno che da quando è entrato in politica ha perso soldi? Gli altri hanno usato la politica per arricchirsi, lui no ", si è limitato a dichiarare Danilo Toninelli. Gli ha fatto eco il senatore Gianluca Ferrara: " La fiducia nei confronti di Beppe Grillo è piena ".

Ma è palese come molti esponenti di grosso peso del mondo pentastellato provino un certo imbarazzo. Invece Grillo ha ricevuto qualche parola di elogio da chi non ha più a che fare con il Movimento 5 Stelle. Su tutti Alessandro Di Battista, che ieri sera a DiMartedì non ci ha pensato due volte a immolarsi per fargli da scudo: " Gli auguro di uscire pulito da questa inchiesta, per me è sempre stata una brava persona ". Idem l'ex grillino Nicola Morra, che si è espresso a prescindere dalla colpevolezza o meno di Grillo: " Non so se Beppe abbia sbagliato, non so se Davide abbia sbagliato. Mi sembra inverosimile. Tuttavia, se dovessero avere sbagliato, non rinnegherò quanto di bello, grande e giusto fatto con loro ".

Sconforto nel M5S

La notizia dell'indagine su Beppe Grillo è stata accolta con una grande dose di sconforto dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. " Questa è un'altra tegola che ci piove sulla testa in un momento già molto complicato ", ha ammesso un esponente pentastellato all'Ansa. I principali timori riguardano la partita per il Quirinale, con il rischio di perdere peso politico nell'elezione del prossimo presidente della Repubblica.