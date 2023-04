Contro Silvio attacchi sleali e vigliacchi. L'Italia ha bisogno della sua lungimiranza

Tanti auguri affettuosi e sinceri di pronta guarigione carissimo presidente!

Loretta Pratesi

La sua ripresa è un'ottima notizia! Questa farà sbavare ancora di più i rosiconi comunisti.

Mortimermouse

Forza presidente siamo tutti con lei!!! (Alla faccia di certi individui indegni)

Romeo47

Senza di lei l'Italia sarebbe diventata, 30 anni fa, una sola cooperativa rossa. Ha scritto bene Minzolini. E addio libertà. Tutti gli italiani che non sono comunisti dovrebbero esserle grati in eterno. Ma gli italiani non conoscono la gratitudine, bensì il tradimento.

Gianfranco48

«La Pasqua segna la fine dell'inverno, il ritorno al sole alla speranza»: parole di Berlusconi con le quali auguriamo a Lui di trascorrere ancora tanti giorni in salute

Ex dc

Mi unisco agli auguri per la salute di Berlusconi e gli auguro una pronta guarigione.

Maurizio Macold

Presidente Berlusconi, lei è un Grande: guarisca presto!

Marco

Non capisco, sinceramente non ci riesco: come ogni essere umano, il Cavaliere è men che perfetto, ma l'odio non ci sta. È un uomo buono e generoso, non ha mai fatto mancare aiuto e solidarietà a quanti glielo hanno richiesto. Politicamente non sempre mi trovo d'accordo con lui, ma sono altri, in politica, a mio avviso, che non vogliono il bene di questo Paese. Coraggio presidente, guarisca presto e una Santa Pasqua per lei e famiglia.

Emigratoinfelix

Forza Silvio, forza che ce la può fare! Il cielo può aspettare, l'Italia ha ancora bisogno di lei. Tanti auguri di pronta guarigione.

Nikilt59

Un abbraccio fraterno al mio coetaneo Silvio Berlusconi.

Accademico

Forza!

Paolo Galli

Forza Cavaliere. L'Italia ha bisogno di lei. Un infinito augurio da un forzista della prima ora.

Jhonny45

Anche senza spostarsi sotto l'ospedale, tutti i suoi elettori sono con lei e sperano in una Pasqua serena con il presidente già in buona salute.

Lettera firmata

Sbaglierò, ma tutte le vessazioni che ha dovuto subire non sono estranee a questo malessere. Si dirà che in politica bisogna aspettarseli, gli attacchi degli avversari, ma non è accettabile che vengano portati in modo così sleale e vigliacco.

Mobius

La grande fortuna che ho avuto di lavorare con le sue imprese sono certo che l'avrà anche lei per guarire subito. Grazie ai suoi medici per i rapidi progressi verso la guarigione.

Walter Luini

Anche se non l'ho mai votato voglio esprimere al Cavalier Berlusconi i miei auguri di pronta guarigione.

Il Merovingio

Presidente, sono una sua vecchia elettrice (75 anni) da quando lei ha fondato Forza Italia. Voglio augurarle i migliori auguri di pronta guarigione perché noi abbiamo estremamente ancora bisogno di lei, la prego di mettercela tutta. Mi creda, ha ancora molte persone che la stimano e che le vogliono bene. Forza mio presidente da me sempre votato. La voterò sempre.

Graziella De Lorenzo Meo

Dopo trent'anni di lotte questo è il momento più difficile ma ce la farà anche stavolta. Auguri presidente

Peter

Tanti auguri al presidente! Pronta guarigione e una Santa Pasqua di resurrezione 2023.

QuoVadis

Grande Cavaliere, lei è il migliore. Resista quanto più a lungo possibile perché senza di lei l'Italia perderebbe tanto, troppo. Se tutti gli italiani prendessero a esempio la sua ambizione, la sua lungimiranza, la sua intelligenza, il suo buon senso, farebbero dell'Italia il miglior Paese al mondo.

PasBos

Grande presidente, ancora una volta la aspettiamo con indomita fiducia. Torni presto, l'Italia ha ancora bisogno della sua presenza.

Roberto Bellia

Lo conobbi nel lontano 1976; veniva spesso ad ispezionare i lavori di ampliamento di quella che sarebbe diventata la sede di Canale 5, a Milano2. Di lì a pochissimo tempo, anche quella sede sarebbe stata troppo angusta per quello che stava progettando il grande Silvio! Che imprenditore! Che personaggio! Nessuno in Italia, al suo livello!

Fisico22