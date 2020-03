Col virus Fazio pensa ai porti: "Spero restino sempre aperti"

“ Dal momento che siamo tutti sulla stessa barca, è meglio che i porti, tutti i porti, siano sempre aperti. Per tutti ”. Lo puntualizza Fabio Fazio in un commento su La Repubblica dove elenca 15 cose che ha imparato durante il coronavirus e dalle quali vuole ripartire quando l'epidemia sarà finita.

All’ultimo punto il conduttore Rai ribadisce l’importanza di tenere aperti i porti mentre al punto precedente afferma come il Covid-19 gli abbia insegnato che “ non esistono confini ”. Non si tratta di affermazioni che potrebbero aiutare a contrastare questa epidemia. Basti pensare che al nono punto Fazio dice di essersi persuaso “ che il significato delle parole è sacro ”.

Poi il conduttore celebra un inno alle buone pratiche come “ stare vicini alle persone a cui vogliamo bene. Nulla è più importante di un abbraccio ai nostri figli ”. Collegato a questo tema c’è il fatto di non voler più accettare alcuna forma di cinismo perché “ in questo momento così duro è comunque bello volersi bene e sentirsi parte della stessa cosa ”, specifica Fazio.

Quindi un accenno ai temi ambientali perché vuole riconnettersi “ con la Terra e con l’ecosistema: solo rispettandone l’equilibrio ne saremo rispettati e saremo preservati ”. Fazio dice di aver riscoperto il significato di concetti che abbiamo dimenticato come “ stato sociale " e “ solidarietà ” e poi ricorda il significato di “ una stretta di mano ”.

Il conduttore si è quindi " ripromesso di pretendere che chi ha ruoli di responsabilità e di governo sia più preparato di quelli che da lui sono governati ”. In tema di fisco, secondo Fazio è chiaro che chi non versa i contributi commette “ un reato ” ma anche “ un delitto ” perché facendo un esempio “ se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua ”.