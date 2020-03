Coronavirus, Forza Italia boccia Conte: "Delusi, governo non è pronto su economia"

Il vertice tra Conte e i capigruppo per le nuove misure da adottare sul fronte Coronavirus si è rivalto un totale flop. L'esecutivo si è concentrato sulle misure sanitarie lasciando da parte invece le ricette per rilanciare l'economia. Tutto il Nord, Lombardia in testa, deve fare i conti con una vero e proprio macigno che pesa sulla produttività. Attività ferme nelal zona rossa e turismo in ginocchio. Conte ha convocato i capigruppo di tutti i partiti per cercare di trovare un'intesa, ma il vertice di questa sera si è rivelato una delusione per chi sperava in misure vere e concrete per far ripartire il Paese e il motore della Lombardia. E così i capigruppo di Forza Italia puntano il dito contro l'esecutivo: "È stato un vertice deludente, ci aspettavamo un confronto sull’emergenza economica, e invece si è discusso delle misure sanitarie. Il Paese aspetta risposte, le imprese sono in grande difficoltà", hanno affermato Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, al termine del vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Bisogna aprire tavoli non solo sulla questione sanitaria ma anche su quella economica. Il governo non è ancora pronto, e invece bisogna fare presto", hanno ribadito.

L'esecutivo ha annunciato misure per 3,6 miliardi. Ma lo stanziamento messo sul campo appare per il momento sterile e il centrodestra chiede a gran voce più risorse. Salvini è stato durissimo: "Noi abbiamo diritto di dire no se ci sono delle cose, dei provvedimenti che non ci piacciono, non vogliamo le briciole... Se nel decreto ci saranno pochi soldi, norme confuse, o se non sarà chiaro chi avrà diritto alle misure, noi avremo diritto a dire no? L'Italia non merita le briciole, ma tanto, ovvero tutto in caso di emergenza". Anche Giorgia Meloni ha una posizione critica e chiede investimenti forti per evitare il tracollo dell'economia: "Oggi serve un piano di investimenti europei, non le marchette della sinistra e serve da parte del governo italiano libertà per le imprese, che stanno vivendo un momento drammatico e rischiano di morire". Insomma il governo per il momento ha deciso di mettere mano al portafoglio ma distribuendo risorse davvero inadeguate per l'emergenza. E a rimetterci è l'intero sistema Paese che resta impantanato tra le restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus.