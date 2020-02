Coronavirus, il post choc della consigliera del Pd

" Quando il virus ti prende in parola ". È la scritta che accompagna la foto di un giovane Matteo Salvini con una maglia che recita " Prima il Nord ". E poi la didascalia: " Il vincitore è... ". Questo il post pubblicato su Facebook dalla consigliera regionale del Pd in Lombardia, Carmela Rozza. Un messaggio che ha creato numerose polemiche.

" La consigliera regionale del Pd in Lombardia, Carmela Rozza, pubblica un post in cui ironizza sul Coronavirus per attaccare Salvini. Non è la prima uscita insensata alla quale assistiamo, tra cattiverie e insulti gratuiti, come chi ci dà dell'idiota o dello sciacallo: questa è la misura con cui questa gente affronta una grave emergenza sanitaria ", ha tuonato il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli. Ma parole di condanna sono arrivate anche dagli utenti del social. " Ma lo sa che sono morte delle persone, e lei si mette a scherzare, sei una vergogna", "Lei è propio una poveraccia. si commenta da sola! Si vergogni", "Lei è ingiustificabile ", si legge tra i centinaia di commenti.

Poche ore dopo, sul profilo della consigliera è spuntato un nuovo post che ha indignato (ancora) gli utenti. Nella foto postata da Carmela Rozza vengono elencate le " 7 regole per proteggersi VERAMENTE dal Coronavirus ". E così inizia l'elenco: " Non scrivere ca***te sui social, non leggere cag**e sul social, non condividere min***ate " e così via. Al punto sei, si legge: " Lavarsi bene le mani e tanto che ci siete anche le ascelle ". Un elenco che non ha fatto per niente sorridere, anzi. " Ma non si vergogna? Che schifo", "Magari datelo ai parenti di quei poveretti morti. Fare ironia è vergognoso", "Lei è da ricoverare ", hanno commentato alcuni.