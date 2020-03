Coronavirus, Salvini contro il governo: "Il nuovo decreto non basta"

"Ho letto il decreto tutta la notte, non basta: leggo che possono rimanere aperti ferramenta, lavanderie, profumerie e tabaccherie" . Così Matteo Salvini, in mattinata, commenta e critica l’ultimo decreto del governo che chiude – a metà – il Paese per fronteggiare la pandemia da coronavirus.

Ai microfoni di Radio 24, l’ex titolare del Viminale rincara la dose: "I medici ci chiedono di chiudere tutto quello che non è strategico per il Paese per il bene della salute pubblica. Poi leggi il decreto e vedi che nel mondo industriale, del trasporto, è tutto aperto: a Milano, per dire, la metropolitana è afollata. Insomma, le cose o si fanno o non si fanno per farle a metà" , ha aggiunto Salvini.

Dunque, nel prosieguo della chiacchierata radiofonica, il capo politico della Lega è tornato a chiedere all’esecutivo di Giuseppe Conte misure ancora più stringenti, come peraltro richiesto dalla Lombardia di Attilio Fontana, che nella giornata di ieri aveva inviato una lettera a Palazzo Chigi chiedendo a Roma di blindare la regione, che rappresenta la zona d’Italia più colpita dal coronavirus.

"Possiamo, per il bene della salute pubblica, fermarci e ripartire sani tra due settimane? Altrimenti è la solita cosa" , ha aggiunto il leader del Carroccio, che poi annuncia l’intenzione del suo partito di avanzare alcune contro-proposte: "Faremo altre proposte: sul decreto serve più rigore e fermezza" .

E su questo versante, l’ex ministro dell’Interno tira le orecchie all’Unione Europea, non così presente (per non dire assente) in questa delicata fase per il Belpaese e tutto il Vecchio Continente: "Noi giudicheremo i fatti, dall’Europa vogliamo capire quanti, come e quando arriveranno gli aiuti. Quando da noi il problema sarà contenuto se gli altri Paesi non saranno drastici come noi sarà un problema" .