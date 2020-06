Così fanno gli altri. Che in classe sono già tornati

Niente mascherina in classe in Francia e in Inghilterra, didattica a distanza per metà orario in Olanda, 15 studenti al massimo in classe in Germania. Ecco come gli altri Paesi in Europa prevedono il rientro a settembre.

BELGIO

Massimo 10 studenti per classe, con un minimo di 4 metri quadrati per ragazzo e altri 8 metri quadrati per l'insegnante. Pranzo, ricreazione e orari separati per entrare e uscire da scuola, rispettando sempre la distanza di 1 metro e mezzo. Necessaria la mascherina tutto il giorno sia per i prof che per gli alunni del sesto anno di scuola elementare e tutti quelli della scuola secondaria.

FRANCIA

Niente mascherine per gli allievi: obbligatorie soltanto per il personale in presenza di allievi e in caso di distanziamento inferiore al metro.

SVIZZERA

Tutti a distanza di due metri: prof e personale scolastico tra loro, con i ragazzi e anche tra gli studenti stessi. Però niente mascherina, da utilizzare soltanto in momenti particolari quando non sia possibile rispettare i 2 metri di distanza. In base alle caratteristiche dell'aula, in alcuni casi, è possibile adottare la didattica a distanzasolo parziale.

GERMANIA

Lezioni con massimo 15 studenti alla volta. I gruppi vanno divisi e non mescolati. La riapertura prevede anche stringenti misure igieniche. Se necessario, vengono riprogrammati gli orari delle lezioni e delle pause. Distanza obbligatoria di almeno 1 metro e mezzo. Quasi tutti gli studenti, così come gli insegnanti, indossano le mascherine

OLANDA

Orario redistribuito nei giorni per limitare il più possibile gli spostamenti: il 50% dell'orario in classe e il 50% del tempo a distanza. In tutte le scuole è prevista la regola di 1 metro e mezzo di distanza, anche per gli stessi studenti. Solo i bambini della scuola primaria tra loro possono non mantenere questa distanza ma devono invece mantenerla con gli insegnanti. Per i più piccoli, niente mascherine.

REGNO UNITO

Per le scuole primarie, le classi devono essere divise a metà, con non più di 15 alunni per gruppo e un insegnante. Per le scuole secondarie e i collegi, classi dimezzate, con postazioni distanziate di 2 metri. Non è consigliato l'uso della mascherina da prevedere solo per brevi periodi in ambienti chiusi.

SPAGNA

Distanza minima 2 metri: se non è possibile è necessario utilizzare una mascherina, da parte dello staff dei centri educativi, nonché dagli studenti in tutte le aree della scuola. L'uso della mascherina è obbligatorio per il personale addetto al trasporto scolastico.