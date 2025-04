Così intelligenza artificiale e realtà virtuale aiutano a combattere il dolore cervicale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dolore cervicale è un sintomo molto comune, che tutti conoscono e che si può manifestare in ogni età ma con maggior frequenza con l'avanzare degli anni. Una delle cause più frequenti può essere infatti individuata nella patologia artrosica, in genere dopo i 40 anni. L'artrosi cervicale è una malattia degenerativa delle articolazioni e causa cambiamenti nella forma e nella struttura delle ossa e delle articolazioni. La patologia dolorosa acuta, se non viene diagnosticata e curata rapidamente, può diventare cronica, per alcune condizioni come la discopatia (alterazione nella forma e nella struttura dei dischi intervertebrali che perdono la loro funzione di ammortizzatori), la stenosi canalare (una riduzione del diametro del canale vertebrale cervicale per ispessimento delle strutture articolari laterali e ingrandimento dei legamenti, che causa compressione delle radici spinali) e la spondilolistesi cervicale (disallineamento delle vertebre con conseguente dolore prevalentemente al movimento). Le posture errate o le contratture muscolari croniche, spesso legate alle situazioni di lavoro al pc possono peggiorare il dolore e causare una sua irradiazione lungo la spalla, il braccio e l'avambraccio portando ad un quadro di cervicobrachialgia. Questi i sintomi principali: il dolore costante o che peggiora al movimento, la rigidità cervicale, la cefalea, le vertigini, il dolore alla parte posteriore del collo e delle spalle ed eventualmente le sensazioni di formicolio o intorpidimento del braccio o della mano, che sono campanelli d'allarme e possibili indicatori di questa patologia. Nonostante le terapie conservative comuni quando i sintomi persistono e' importante affidarsi al medico. I trattamenti iniziali sono quasi sempre conservativi (terapie fisiche, ginnastica posturale, potenziamento muscolare). Talvolta occorre ricorrere a terapie farmacologiche (analgesiche ed antinfiammatorie) efficaci in particolare nelle fasi acute o ricorrenti. Oggi esistono trattamenti innovativi basati sulla realtà virtuale (VR) e sull' intelligenza artificiale (AI), che offrono nuove prospettive nel trattamento del dolore cervicale. Queste terapie sfruttano la VR per creare ambienti terapeutici immersivi che aiutano a rilassare la muscolatura e ridurre il dolore, mentre l'AI personalizza il trattamento in base alla risposta del paziente. La combinazione di tecnologie all'avanguardia non solo accelera il recupero, ma migliora anche l'efficacia rispetto ai trattamenti convenzionali.

Quando questi sistemi non superano la crisi si rende necessario un intervento del Terapista del dolore, specialista in Anestesia che provvederà a somministrare con l'aiuto della guida ecografica, i farmaci piu' adatti iniettandoli in stretta vicinanza con i generatori del dolore, nervi o strutture articolari.

La gestione del dolore cervicale è proprio la costruzione di un percorso «su misura» per ogni paziente , che deve avere come primo passo una diagnosi con opportune immagini , un trattamento

mirato con farmaci posizionati in vicinanza delle strutture che provocano il dolore, e finalmente, ma dopo questi passi essenziali, un trattamento fisioterapico che porti, finalmente senza dolore, al recupero funzionale.