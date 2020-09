La Meloni ora demolisce Zingaretti con una foto

Nel medioevo in Europa imperversava la caccia alle streghe, oggi in Italia quella ai "negazionisti" anche da parte di chi, già con il "paziente uno" ricoverato a Lodi a febbraio, si faceva fotografare in mezzo alla folla, lanciando messaggi completamente opposti a quelli sbandierati oggi. È il caso di Nicola Zingaretti, che oggi si professa paladino della battaglia contro il covid, ma il 27 febbraio dichiarava che " la cosa più importante è riaccendere l'economia ". A smascherare, ancora una volta, l'incoerenza del governatore della Regione Lazio ci ha pensato Giorgia Meloni su Facebook, parodiando il post su Facebook di Nicola Zingaretti.

Il Covid non si nega. Si combatte. Diffondiamo il messaggio contro la follia dei negazionismi

", scrive oggi Nicola Zingaretti in una foto che lo ritrae con la mascherina in un post in cui invita i suoi sostenitori a fare lo stesso, cambiando la loro immagine del profilo e sostituendola con una che riporti lo stesso messaggio. Decisamente un autogol per il segretario del Partito Democratico, come fatto notare da Giorgia Meloni. Il leader di Fratelli d'Italia ha deciso di utilizzare il tool messo a disposizione da Zingaretti per dimostrare le fondamenta ipocrite e contraddittorie del messaggio veicolato. La Meloni ha utilizzato la stessa scritta "", e l'ha sovrapposta allo scatto di Zingaretti durante il famoso aperitivo del 27 febbraio a Milano , dopo il quale, pochi giorni dopo, risultò positivo al Covid e pausintomatico. "", scrive Giorgia Meloni nel post, irridendo il segretario del Pd.