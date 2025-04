Creme, sieri e genetica i segreti di una pelle eterna

«Forever Young» non è solo il titolo di una mitica canzone degli Alphaville, ma restare «giovani per sempre» è quello che ci viene cantato e promesso da ogni prodotto cosmetico in commercio, nessuno escluso, in una agguerrita competizione tra le varie aziende produttrici, finalizzata a raggiungere il primato di riuscire ad invertire la macchina del tempo e regalare un viso radioso a tutte le età. Tutte le donne del mondo dopo i 30 anni sono abituali utilizzatrici di prodotti per la cura del viso, poiché il desiderio di contrastare i segni del tempo è sempre più forte, e il 76% di esse dichiara di fare tutto il possibile per prevenire e rallentare i segni visibili dell'invecchiamento. La cosmetica funzionale e la medicina rigenerativa nel campo dello «skincare» e della «beauty routine» offrono e pubblicizzano una miriade di prodotti etichettati come anti-aging che promettono una pelle longeva nel tempo, che non invecchia, anzi ringiovanisce, un concetto ovviamente impossibile e scientificamente insostenibile. Noi donne ogni giorno siamo inseguite, sui social, sui media, sui quotidiani, sulle riviste, sui cartelloni pubblicitari e nelle farmacie, da proposte di nuovi prodotti adatti a tutte le età e a tutti i tipi di pelle, che offrono una risposta certa e certificata a rughe, macchie, pori dilatati, secchezza e perdita di elasticità, con principi attivi, innovativi e biotecnologici che aiutano a rimpolpare, ricompattare e rassodare l'epidermide e il derma sottostante, riducendo la perdita d'acqua, stimolando la formazione di nuovo collagene, fibre ed elastina, migliorando l'idratazione, e soprattutto con nuove sostanze super antiossidanti con un potere superiore persino a quello della storica Vitamina C.

Tra gli «skin food», ovvero i sieri e le creme che nutrono, che garantiscono l'alimentazione della pelle e quindi il suo rinnovamento, troviamo prodotti che contengono integratori a base di estratti di carciofo, cardo marino, ibisco e collagene biomimetico vegano e marino idrolizzato, acido ialuronico, elastina, ceramici e pro-retinol beta carotene, oltre al coenzima Q10, Ubidecarenone, Vitamina E, Vitamina A, acido alfa-lipoico, una mole di elementi proposti come indispensabili ed essenziali per ristrutturare la pelle, e addirittura esistono prodotti sintetizzati con un mix di funghi vitali con micro sostanze nutritive naturali a sostengo del sistema immunitario della pelle(?). Le formule cosmetiche però negli ultimi anni sono diventate sempre più green, prodotte con concentrati botanici naturali e provenienti da fonti sostenibili, come i sieri ristrutturanti anti età contenenti ben 36 ingredienti attivi, tra i quali acido salicilico naturale, menta bio per purificare il viso dalle impurità, caffeina ad azione drenante e rivitalizzante, peptidi ceramici, olio di Marika, di Argan, di ginseng rosso fermentato, oltre ad estratti di calendula e viola del pensiero per la pelle secca, benzochinoni liposolubili per la fosforilazione ossidativa cellulare, fino alle cellule staminali vegetali per illuminare e ringiovanire l'epidermide, ridensificarne la struttura, migliorandone il tono, l'elasticità e cancellando le odiose rughe di espressione e le zampe di gallina attorno agli occhi. Ci sono sieri dai costi elevati i quali, grazie ad una tecnica di incapsulamento microfluidico(?), promuovono ben 10 azioni provate, grazie ad una nuova formula di acido ialuronico naturale, infusa con oltre 3.800 microsfere di oli botanici frazionati, per ottenere una intensa azione anti-invecchiamento e riportare la pelle alla perduta giovinezza. Tra creme, maschere e sieri idratanti, antiossidanti, nutrienti, emollienti, esfolianti, depigmentanti, tonificanti, che agiscono di giorno e di notte durante il sonno, non esistono controindicazioni poiché agiscono superficialmente e non in profondità (altrimenti sarebbero farmaci), ma, tra la confusione generale e lo smarrimento nella scelta del prodotto davvero efficace, la scienza insegna che i miracoli non esistono, e che le rughe, una volta formatesi, possono essere spianate solo intervenendo nello strato profondo del derma. Attualmente i prodotti più sofisticati e ricercati sono quelli contenenti un alleato ritenuto fondamentale, il Delta-Lattone, un innovativo attivo biotecnologico che aiuta a migliorare la texture e a ringiovanire la pelle di almeno 10 anni, un prodotto questo che ha abbandonato addirittura l' era dell' anti-aging, per dare il benvenuto a quella «pro-aging», un tributo applauditissimo promosso non per combattere il tempo, ma per celebrarlo, agendo sui processi biologici essenziali coinvolti nella rivitalizzazione cellulare. Per creare un prodotto cosmetico servono certamente ingredienti, ma soprattutto serve la scienza e la ricerca, per promettere l'effetto previsto che avrà sulla pelle, evitando cosi pubblicità ingannevoli che fanno apparire un composto superlativo rispetto ai presunti benefici pubblicizzati, una questione etica e comunicativa ignorata da molte aziende che mettono i loro ultimi rimedi proposti in pubblicità come rivoluzionari.

In realtà il cronoaging è legato al patrimonio genetico ed esistono sicuramente pelli che invecchiano meglio di altre, per questo può sembrare che a volte le creme antirughe funzionino e a volte no, ma la loro efficacia è veramente testata sulla pelle umana? E quanto incide l'elenco sempre più corposo e svariato degli elementi, chimici, biologici e naturali, sconosciuti ai più ma dai nomi allettanti, contenuti nei sieri e nelle creme come attrattiva all'acquisto? Il settore della cosmeceutica lavora strenuamente da decenni per ricercare prodotti topici di eccellenza, e lo stesso prodotto idratante applicato ogni giorno con costanza sulla pelle può avere di sicuro un impatto positivo e visibile, per rinviare l'invecchiamento a data da destinarsi, ma non rinnova certamente lo strato corneo superficiale dell'epidermide, stimolando la produzione di

nuove cellule, per il quale è necessario applicare rimedi non cosmetici bensì medici, come le tecniche di microdermoabrasione o i peeling, che donano effetti immediati anti-aging di luminosità e di vero rinnovamento cutaneo.