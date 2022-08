Cresce Berlusconi, cala Letta: il web "punisce" i dem

Manca meno di un mese alle elezioni e Giorgia Meloni è in costante ascesa. A certificarlo è il report sui leader realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale attraverso Human, piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana.

La ricerca ha registrato un aumento del gradimento da parte degli italiani nei confronti della leader di Fdi di 1.4 punti percentuali. La leader di Fratelli d'Italia ha raggiunto quota 60.57% di gradimento sui social analizzati, avvicinandosi alla vetta ancora occupata da Mario Draghi che, però, è in flessione rispetto alla rilevazione precedente. Il premier dimissionario ha ancora il 61.03% delle preferenze, anche se con un calo dello 0.2% rispetto a una settimana fa.

Giorgia Meloni è il leader con la più elevata percentuale di crescita settimanale ma non è l'unica ad aver incrementato il consenso settimanale. Anche Silvio Berlusconi è in crescita rispetto a una settimana fa, con il 52.73% di preferenze, in aumento di oltre mezzo punto percentuale. Considerando che Silvio Berlusconi non è a Palazzo Chigi dal 2011 e che da allora sono passati ben 11 anni, il dato rilevato da Spin Factor tramite Human è indicativo della percezione degli italiani nei confronti del leader di Forza Italia. Diversa è la situazione di Giuseppe Conte, che ha lasciato Palazzo Chigi appena un anno e mezzo fa e che oggi ha il 57.67% delle preferenze sui social analizzati per il report.

Enrico Letta, che nelle ultime settimane ha in più occasioni dichiarato di sentirsi in competizione solo con Giorgia Meloni per la leadership del Paese, in base ai dati social di Spin Factor ottiene solamente il 46.12% delle preferenze e si trova anche dietro uno dei suoi nemici più agguerriti della sinistra, Carlo Calenda. Enrico Letta, così come indica il report, è il leader che ha perso maggior consenso in una settimana, in considerazione del fatto che la scorsa settimana godeva del 47.39% delle preferenze, il che indica un calo di ben 1.27 punti percentuali. Alle sue spalle Matteo Salvini con il 44.10% delle preferenze. Anche il report Spin Factor mette in evidenza come sia l'economia l'ago della bilancia di questa campagna elettorale e che i temi legati alle tasche degli italiani siano quelli che spostano maggori voti e attirano di più l'attenzione degli elettori.