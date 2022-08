Quasi 20 punti tra il centrodestra e la sinistra. Di Maio fa flop

A meno di un mese dal voto, il centrodestra appare lanciatissimo verso la vittoria del 25 settembre. Tutti i sondaggi sono concordi nell'indicare la coalizione guidata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni come vincente con ampio margine su quella con a capo Enrico Letta. Tra gli ultimi elaborati c'è quello di YouTrend per SkyTg24, che segna in maniera netta e chiara un distacco che appare incolmabile tra gli uni e gli altri.

Le intenzioni di voto del campione interpellato da YouTrend segnano un solco ben preciso tra le due coalizioni: il centrodestra ha il 48.5% delle preferenze, mentre solo il 29.5% degli interpellati ha dichiarato di avere intenzione di votare per il centrosinistra. Sono 19 i punti di distacco tra le due coalizioni, un risultato in media con tutti gli altri sondaggi che sono stati effettuati fino a questo momento, a dimostrazione che gli italiani hanno le idee molto chiare su quello che è il loro orientamento per le elezioni del 25 settembre. Enrico Letta sperava di poter almeno piantare la bandierina sventolando l'unico risultato elettorale al quale, fin dall'inizio di questa campagna elettorale, ha sperato di ambire: essere il partito più votato. Ma anche questo obiettivo sembra sfumare con il passare dei giorni che avvicinano al voto.

Nella rilevazione YouTrend, infatti, il Partito democratico è la scelta preferita del 22.7% degli elettori interpellati, mentre il 24.1% degli intervistati ha dichiarato che voterà Fratelli d'Italia. Un divario di oltre un punto percentuale, che probabilmente Enrico Letta non si aspettava all'inizio di questa campagna elettorale e che porterà il centrosinistra a una quasi inevitabile Waterloo con la messa in discussione della sua leadership.

Il bacino elettorale del centrodestra, coalizione che si è sedimentata negli anni e non è un'ammucchiata elettorale come quella del centrosinistra, è molto ampio e comprende anche il 13.8% delle preferenze espresse nei confronti della Lega e l'8.7% di Forza Italia. Oltre al bacino principale di voti costituito dai tre partiti principali, il centrodestra può contare anche sull'apporto dell'1,9% del gruppo Noi moderati. Enrico Letta, invece, al di là del suo risultato, per il risultato della sua coalizione ha ha disposizione il 3.2% di Europa verde/Sinistra italiana, il 2.9% di +Europa e lo 0.8% di Impegno Civico di Luigi Di Maio, che nonostante tutto non è ancora riuscito a ottenere nemmeno un punto percentuale nelle preferenze di voto.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da YouTrend;

b) Committente SkyTg24;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Totale 1500 interviste

e) Interviste effettuate nel periodo 24 e il 27 Agosto 2022

f) Il sondaggio è disponibile qui