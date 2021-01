Il "pronostico" di Cacciari "La crisi? Fra 4-5 mesi saremo tutti cadaveri"

Altro che trasformismo che, seppur con " tutte le sue sconcezze", è un fenomeno può vantare "radici profonde in Italia" tanto che " ha accompagnato per molti anni la nascita dello stato unitario". Quanto sta accadendo sullo scacchiere politico italiano negli ultimi giorni "va ben oltre" . È il pensiero, duro e schietto, di Massimo Cacciari che in questa travagliata fase politica ha più volte fatto sentire la sua voce non risparmiando critiche a tutti i protagonisti della crisi.

L’ex sindaco di Venezia ha spiegato a Il Messaggero che con questo "Parlamento scassato, in una condizione di generale inadeguatezza del governo e della classe dirigente nel suo complesso, non c'è bisogno del trasformismo per mantenere in piedi un esecutivo e evitare le elezioni". Secondo il pensiero del filosofo tutto si reggerebbe, in sostanza, sulla volontà di conservare la poltrona. " Il 90% dei parlamentari punta alla sopravvivenza fisica, non ha intenzione di consentire elezioni anticipate perché non vuol tornare a casa spesso a svolgere nessuna mansione", ha sottolineato Cacciari che non senza un pizzico di amara ironia ha suggerito a quanti stanno lavorando per trovare i cosiddetti "responsabili" non affannarsi in quanto "Conte non ha bisogno di chissà quali traffici per sopravvivere perché i parlamentari gli si stanno offrendo".

Per il professore, infatti, il governo non corre seri pericoli e, pertanto, "non ha senso dare vita a fenomeni di compravendite indicibili di senatori, come accaduto in passato, oppure alla faticosa costruzione di patti politici o pseudopolitici per strappare pezzi di una coalizione al di qua o al di là dei confini fissati dalle elezioni" . Cacciari ha rimarcato che oggi " siamo di fronte ad una fase di sopravvivenza, di galleggiamento, che ha poco a che fare con equilibri di carattere politico" . Il filosofo evidenzia che la sinistra non corre il rischio di perdere un altro pezzo della sua presunta superiorità morale accettando la collaborazione di parlamentari eletti nel centro-destra in quanto oggi "non siamo di fronte all'ennesimo episodio di trasformismo. Operazioni politiche di quel genere compiute dalla sinistra sono ormai storia". A supporto di tale tesi il professore ricorda " la nascita del governo D'Alema con i cossighiani, il governo Letta e lo stesso Renzi appoggiato da un partito che si chiamava Nuovo Centrodestra?".

Però per Cacciari un problema per la sinistra c’è. Il professore afferma di non avvertire una spinta riformista e "per il miglioramento delle condizioni di eguaglianza" nel campo progressista. Ciò che preme all’opinione pubblica di sinistra è tenere Matteo Salvini lontano dal governo. Troppo poco se oltre a ciò non c’è un qualcosa d’altro di concreto.

L’avversione per il leader della Lega è un collante che senza progetti non può resistere a lungo: "Renzi o non Renzi, non credo che potranno andare avanti così a lungo con provvedimenti sconclusionati e raffazzonati di un governo debole" perché " presto saremo in un dramma economico e sociale e perché ci sarà da gestire al meglio le enormi risorse del Recovery Fund. Sono cose da far tremare i polsi e invece si respira un'atmosfera di ovattata inconsapevolezza". Scenari drammatici quelli evocati dal filosofo:" Altro che Covid- ha continuato: se continuiamo così fra 4-5 mesi saremo tutti cadaveri".