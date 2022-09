Cuori dalla mongolfiera. Il regalo di Marta al Cav

La sorpresa per il suo 86esimo compleanno arriva dal cielo. È Marta Fascina l'autrice di un gesto il cui video viene diffuso dal Cavaliere sui suoi profili social. Nel filmato, la coppia raggiunge a bordo di un golf cart la pista di atterraggio nel parco di Villa San Martino ad Arcore. Fascina e Berlusconi si siedono su una panchina in legno, mano nella mano, per assistere alla sorpresa. Il Cavaliere tiene in braccio uno dei suoi cani, quando in cielo compare la mongolfiera colorata, dalla quale vengono sganciati centinaia di palloncini rossi. Poi passa un aereo e lo striscione «Buon compleanno amore. Ti amo Marta». «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io», commenta Berlusconi, sorridendo a collaboratori e presenti. Su Facebook il video raggiunge le 70mila visualizzazioni. Dai suoi follower arrivano congratulazioni, auguri di ogni tipo e anche un po' di ironia: «Quei palloncini sono i cuori infranti dei comunisti perdenti».

Di certo quello del presidente di Forza Italia è un compleanno particolare, a pochi giorni dal suo ritorno in Senato, dal successo del centrodestra con una solida maggioranza sia alla Camera sia al Senato e da un ottimo 8,3% conseguito dal suo partito, un risultato che ha smentito le Cassandre e coloro che erano pronti a decretarne la fine politica. Il Cavaliere, insomma, ritorna sulla scena e lo fa da assoluto protagonista, festeggiando la ritrovata centralità, alla fine di una campagna elettorale giocata tra social, tv e il comizio finale a Piazza del Popolo.

Gli auguri arrivano puntuali anche dagli alleati: «Tantissimi auguri. Un grande abbraccio» scrive su Twitter Giorgia Meloni. Matteo Salvini fa gli auguri a un «caro amico e grande italiano». «Anche se il regalo lo ha fatto di nuovo lei agli italiani, buon compleanno caro Presidente», dice Antonio Tajani. «Alla sua tenacia, alla sua intramontabile visione, alla sua grandezza» scrive Licia Ronzulli, che posta una foto mentre brinda con Berlusconi per i suoi 86 anni. Sempre dalle fila degli azzurri, gli auguri di Maurizio Gasparri: «Rappresenti la forza, la coerenza, la saggezza. È un onore essere al tuo fianco con lealtà e con amicizia» dice Anna Maria Bernini: «Ti conosco ormai da anni e so benissimo che per te il regalo più bello sarà tornare a lavorare e a lottare per i nostri ideali in Senato». Al leader di Forza Italia telefonano la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Ppe Manfred Weber e quella del Senato Elisabetta Casellati.

Fuori dal perimetro del Palazzo, a Berlusconi arrivano gli auguri del Milan, di cui è stato il presidente più titolato di sempre, dal 1986 al 2017, collezionando 29 trofei a livello nazionale e internazionale, e quelli del Monza, il club del presente, che il Cavaliere ha portato quest'anno per la prima volta in Serie A. Messaggi arrivano anche da Zlatan Ibrahimovic, da Arrigo Sacchi, l'allenatore capace di incantare il mondo con il suo calcio, nonché da Gigi D'Alessio, Lino Banfi, anche lui nato nel 1936, Cristina D'Avena ed Enrico Beruschi. In serata Berlusconi accoglie a cena figli e nipoti a cui si aggiungono gli amici più cari come Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Un momento di gioia familiare che culmina nel taglio di una torta che riassume tutte le imprese della sua vita: da Forza Italia, al Milan, dal Giornale al Monza. E diventa l'occasione per brindare al regalo recapitatogli dagli italiani che gli hanno «restituito» Palazzo Madama.