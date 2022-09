Posizioni anti-Israele, gaffe, vittimismo: la giovane dem sbarca in Parlamento

“Sarò la voce dei giovani” , la promessa subito dopo l’elezione. Sì, perché la Rachele Scarpa ce l’ha fatta: nonostante i vergognosi post contro Israele e le clamorose gaffe sui social, la 25enne ha strappato un seggio. Tra i candidati under 35 scelti direttamente da Enrico Letta, la giovane è stata candidata come capolista a Treviso, venendo eletta alla Camera nella circoscrizione Veneto 1. Le vibranti polemiche non l’hanno fermata, anzi, forse il vittimismo ha aiutato: “Sappiamo che per le donne il dibattito politico è sempre più aspro, tocca davvero essere il doppio competenti e il doppio precise” , aveva denunciato, citando anche i casi di Laura Boldrini e Alessandra Moretti.

Gli autogol di Rachele Scarpa

Come molti altri giovani Pd – basti pensare a Raffaele La Regina – Rachele Scarpa in passato ha sfoderato le sue posizioni anti-Israele. “Chi si ostina a parlare del 'diritto di Israele di difendersi' si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione”, il giudizio affidato ai social qualche tempo fa. E ancora, le analisi sul “regime di apartheid di Israele” e sugli “atti di guerra e di repressione nei confronti dei civili da parte del governo israeliano” . Nonostante certe affermazioni, nessun passo indietro.

Finita qui? Macchè. Nel pieno della campagna elettorale è diventato virale un video con protagonista Rachele Scarpa. Il motivo? Una riflessione piuttosto stramba, per non andare oltre: "è necessario interrompere il circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone" , lo zenit (o il nadir) del suo pensiero.

L’approdo in Parlamento