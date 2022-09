"Comunità d'intenti con Meloni. Presto governo compatto e di livello"

A elezioni ultimate, e vinte, per il centrodestra è tempo di organizzarsi in vista della formazione del nuovo governo e della gestione della maggioranza parlamentare. I leader dei partiti della coalizione sono impegnati in una serie di incontri in questi giorni, funzionali a questo obiettivo. In quest'ottica nelle ultime ore si è svolto un cordiale incontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ad Arcore. Lo riferisce una nota congiunta di Forza Italia e Lega, che suggella gli ottimi rapporti tra i due leader.

Al centro del colloquio il fitto calendario di appuntamenti istituzionali previsto per le prossime settimane e le priorità che dovranno essere affrontate dal futuro governo. Su questo tema è stata ribadita la massima comunità d’intenti con Giorgia Meloni. " È necessario dare presto all’Italia un esecutivo compatto, di alto livello, capace di affrontare sfide complicate a partire proprio dall’emergenza originata dai prezzi record dell’energia ", si legge nella nota diffusa dai due partiti. Contrariamente a quanto la sinistra vuole far credere, infatti, la coesione nel centrodestra è massima per offrire al Paese un governo stabile e duraturo per i prossimi 5 anni. La coalizione, infatti, è compatta attorno al nome di Giorgia Meloni come nome da proporre a Sergio Mattarella come prossimo leader del Paese per l'insediamento a Palazzo Chigi ed è atteso nei prossimi giorni un incontro tra tutti i partiti della coalizione per definire la road map dei prossimi impegni e passi.