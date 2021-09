Lo spettro del congresso, alta tensione nel Pd: un'altra tegola per Letta

In casa Pd tira aria di Congresso. L'assemblea nazionale del partito, tenutasi venerdì sera da remoto, ha approvato a larghissima maggioranza la modifica dello Statuto che stabilisce la data del prossimo Congresso: autunno 2022.

Andiamo con ordine. Venerdì è votato su un cavillo procedurale (l'articolo 8 dello Statuto) che prevede che “il presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione dell'assemblea e del segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del segretario in carica”. In sintesi, il congresso del Pd dovrà tenersi sei mesi prima della fine del mandato di Enrico Letta. Ciò significa che, qualora la legislatura non si concluda prematuramente, il nuovo segretario del Pd sarà eletto prima delle Politiche e sarà, quindi, lui a decidere le candidature per il 2023. Autorevoli fonti dem dell'Agi, però, spiegano che "indire il congresso non significa che questo viene celebrato sei mesi prima". Il segretario, infatti, potrebbe anche decidere di celebrare il congresso 20 giorni prima la scadenza del mandato, e indire per quella data l'inizio della fase congressuale. Insomma, stando a quanto rivela un componente della direzione del Pd "il congresso si farà dopo le politiche" . Alla base di tutto "c'è la preoccupazione di chi non vuole che a fare le liste elettorali sia il segretario in carica, evidentemente perchè teme di essere escluso da quelle stesse liste"