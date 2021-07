Il delirio di Barillari. L'ex grillino "spara" sui vaccini: "Roulette russa"

Non è un mistero che il consigliere regionale della Regione Lazio Davide Barillari, ex grillino, abbia qualche perplessità sui vaccini, per usare un eufemismo. Ma il video andato in scena in queste ore è un capolavoro di anti-scientificità. E il tutto sarebbe avvenuto all'interno degli uffici della Pisana.

L'esponente politico ha scelto di rappresentare le sue posizioni con quella che, a conti fatti, è una scena contestata in modo super partes dalla politica: un video in cui Barillari si punta una pistola (forse giocattolo) all'altezza del braccio destro. Il paragone operato dal consigliere è di quelli arditi: la vaccinazione anti-Covid19 sarebbe una "roulette russa". L'ex pentastellato sostiene che i vaccini cui ci stiamo sottoponendo per evitare di contrarre il Covid19 e per contrastare il quadro pandemico siano associabili ad una dinamica fortuita, una sorta di 50 e 50: " E sei proprio tu a voler premere il grilletto - afferma - . Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male". Il tutto riferendosi alle presunte eventualità nefaste della vaccinazione. Se cercava la platealità, Barillari l'ha trovata. Il problema è il contenuto e la narrativa del suo messaggio. Perché non corrispondono al vero.

Davide Barillari prosegue - come racconta Lapresse - con tutta una disamina: " Se sei fortunato hai solo febbre e mal di testa. Se sei sfortunato ictus cerebrale, trombosi e morte. Vogliamo verità sul vaccino sperimentale! Informarsi è un dovere morale e civico". Anzitutto, la "sperimentalità" del vaccino è una questione già passata agli archivi. Gli studi clinici sono terminati da tempo. Il consigliere regionale eletto tra le fila grilline dovrebbe conoscere gli sforzi, anche sul piano delle tempistiche, operati dalla scienza e da tanti ricercatori affinché dei vaccini sicuri fossero disponibili nel minor tempo possibile. Al consigliere consigliamo un rapido sguardo al sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che chiarisce sul punto. Ma insomma è pieno di fonti in circolazione che spiegano che cos'è un trial, come viene effettuato e così via. Sugli studi per i vaccini anti-Covid19, poi, c'è un mondo. Barillari si può sbizzarrire.

Sulla casistica delle reazioni avverse che il consigliere espone, inoltre, sarebbe da stendere un velo pietoso. L'ex penstastellato ha citato un 14% dei casi che riguarderebbe "ictus cerebrali, trombosi e morte". Cioè, il 14% delle reazioni avverse ai vaccini avrebbe a che fare con quei tre effetti. A parte che non si comprende dove Barillari abbia rintracciato quel 14%. In ogni caso, per esaustività e correttezza, conviene prendere in considerazione l'ultimo rapporto dell'Aifa, in cui si legge pure quanto segue: "Al 26 giugno 2021 sono state inserite 154 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose somministrata". E ancora: "La maggior parte degli eventi avversi segnalati sono classificati come non gravi (87,9% circa) che si risolvono completamente e solo in minor misura come gravi (11,9%), con esito in risoluzione completa o miglioramento nella maggior parte dei casi". Non sono affatto i dati sbandierati dall'ex grillino.