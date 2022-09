Caos al comizio della Meloni. Ora indaga pure la Digos

Il comizio di Cagliari di Giorgia Meloni è stato scandito dalle contestazioni. Oltre all'attivista Lgbtq che è riuscito a salire sul palco di piazza del Carmine dove la leader di Fratelli d'Italia stava parlando, numerosi attivisti hanno scandito contro e protestato per la sua presenza nel capoluogo sardo. Durante e subito dopo la fine del comizio, infatti, sono scoppiati grossi tafferugli in città e le immagini registrate dalla Digos sono ora al vaglio degli inquirenti per individuare altre persone eventualmente coinvolte. " I soliti professionisti del disordine non hanno perso occasione per infastidire il lavoro delle forze dell'ordine manifestando in maniera prevaricatoria il loro dissenso. Solo l'alta professionalità degli uomini in divisa ha permesso che nulla di particolarmente grave accadesse gestendo in maniera esemplare l'ordine pubblico. Il disaccordo politico e ideologico si manifesta nella legalità e nessuno può pensare di poter rimanere impunito dinanzi a gesti provocatori e di scontro fisico come quelli visti ieri ", ha dichiarato Luca Agati, segretario provinciale Sap Cagliari.

COMIZIO DEL LEADER DI FRATELLI D'ITALIA A CAGLIARI

Stasera noi ragazzi di A innantis! siamo scesi in Piazza del Carmine insieme a tanti altri coetanei, indipendentisti e attivisti per i diritti civili, durante il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. pic.twitter.com/VRIzcvNKEQ — ainnantis! (@ainnantis) September 3, 2022

Per il momento non emergono novità, ma le indagini della Digos proseguono. Sono quattro le persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa di comizio. Tra le persone identificate, per il momento una trentina secondo fonti della questura, c'è anche il giovane salito sul palco a pochi minuti dall'inizio del comizio della leader di FdI sventolando una bandiera arcobaleno chiedendo il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbtq. Secondo quanto rilevato fino a questo momento, le contestazioni di Cagliari si sono svolte su due diversi binari: da un lato a manifestare c'erano gli indipendentisti sardi e dall'altra gli esponenti della sinistra e dei centri sociali. Sono state sventolate, in una zona lontana dal palco di Piazza del Carmine, bandiere con l'albero deradicato di Arborea, emblema di volontà di autogoverno come nel periodo giudicale. " Stasera, noi ragazzi di A innantis! Siamo scesi in piazza del Carmine insieme a tanti altri coetanei, indipendentisti e attivisti per i diritti civili, durante il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia ", si legge nella pagina di un'associazione indipendentista che ha rivendicato la contestazione.

Cagliari. Merde col tricolore per Meloni.

Mi prudono le mani. pic.twitter.com/2E832C65Xd — Caseriobloccato (@Caseriobloccato) September 2, 2022