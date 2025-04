Donald, blu acceso. Melania tacco 12. Volodymyr mai in giacca, reali perfetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump era in blu navy «nuovo mondo»... Un completo un tantino traslucido e un po' fuori posto, come piace essere a lui. Il presidente degli Stati Uniti adora fare Venere su una mezza conchiglia: perché le difficoltà lo esaltano e i detrattori ancora di più. Gli sono piovute addosso montagne di critiche a causa del look scelto ieri per presenziare al funerale (che pure aveva un dress code preciso) di Papa Francesco, ma a noi sembra che in quanto catalizzatore di dissensi il tycoon abbia talmente tanti altri argomenti da rendere questo del tutto marginale. In più, a mitigare il disappunto, c'era l'impeccabile Melania vestita di nero, con il pizzo in testa e l'inseparabile tacco dodici che è vero: su di lei sembra sempre più dodici che sulle altre ma è altrettanto vero che a lei doni molto più che a quasi tutte le altre. Altro che revenge dress, la perfezione stilistica della first lady è una revenge costante per quel marito cromaticamente psichedelico e caratterialmente impegnativo. Anche Zelensky ha fatto Zelensky. Ma in nero (basta attendere e la vita si vendica: ce lo ricordiamo tutti come lo trattò Trump alla Casa Bianca per non essersi presentato in abito...). Stavolta il presidente ucraino ha sfoggiato una giacca sahariana a lutto sopra una camicia nera altrettanto a lutto sembravano, sulle prime, un salto qualitativo pazzesco per tutti noi che, da anni, abbiamo gli occhi saturi del suo look verde militare, ma in realtà lo sforzo è stato minimo. Poi ha sfilato chi sa sfilare davvero, per sangue, classe, tradizione secolare: il vecchio mondo in tutto il suo charme. Il protocollo concedeva alle signore l'unico vezzo di un filo di perle. La meravigliosa Mathilde del Belgio ne aveva un intero soggolo, ma non c'era nulla che stridesse in quell'esubero senza eccessi. Perfette anche le spille appuntate sul petto di Letizia di Spagna, un'altra che riesce a sembrare sempre alta quanto il marito Filippo che pure Re ci è nato e misura centonovantasette centimetri di altezza.

Sia Mathilde che Letizia, che in quanto sovrane cattoliche avrebbero potuto optare per abiti bianchi, hanno deciso di sottostare al nero per il funerale di un Papa che ha scelto di declinare ogni ufficialità e qualunque sfarzo. In blu, ma di tutt'altro blu rispetto a quello del comandante in capo, anche il principe William (in rappresentanza della Corona inglese) e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Impeccabili, «sobri» (termine che ha tenuto banco e fatto «scervellare» politici per giorni) e di nero vestiti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (con i capelli raccolti in uno chignon), gli occhiali scuri e un tailleur pantalone. Lenti nere anche per l'esile première dame Brigitte Macron, illuminata solo dal caschetto di capelli biondissimi.

Austere e bellissime Mette Marit, la moglie del principe di Norvegia, Haakon, e la regina Silvia di Svezia, con tanto di cappellino e indispensabile bastone a controbilanciare il marito, appeso all'altro blasonato braccio. Una lunghissima fila di potenti in nero ad omaggiare il Papa degli ultimi seppellito con le sue scarpe consumate.