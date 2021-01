"Coi Dpcm l'Italia è diventata un premierato in contrasto con la Carta"

Giuseppi ed i dpcm, spesso e volentieri in terza serata, una storia d'amore di smodato protagonismo che va avanti da quasi un anno. Con la crisi di governo in atto e con il sedicente avvocato del popolo alla disperata ricerca di quelli che sono stati ribattezzati in modo eccessivamente aulico come "responsabili" per potersi tenere attaccato alla poltrona, già partono i cori di allarmismo con catastrofiche previsioni nel caso in cui l'esecutivo non riuscisse a mettere una pezza. In caso di crollo del Giuseppi II e di mancato approdo verso un Giuseppi III si parla di imprese che resteranno senza bonus o salvagenti, della partenza di 50 milioni di cartelle esattoriali e chi più ne ha più nè metta, mancano solo le piaghe d'Egitto.

La realtà, tuttavia, è ben diversa, come spiega in una intervista alla Verità, Mario Giordano, ordinario di diritto costituzionale a Salerno e docente alla Luiss. Davvero se Conte non riuscisse ad ottenere le stampelle per continuare a claudicare fino alla fine del mandato si bloccherebbe tutto? L'esperto spiega che è innanzitutto necessario aspettare per comprendere se in effetti questi segnali di crisi porteranno Conte a fallire nella verifica alle camere. Se ciò dovesse accadere, comunque, l'esecutivo "resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, conservando la natura di organo politico. Non è una mera articolazione amministrativa. Resta insomma, in ogni caso un organo di indirizzo politico: il che comporta che, in una situazione di grave emergenza sanitaria e socioeconomica gli affari correnti attengono proprio alla gestione di tale stato delle cose" .

Pare evidente, spiega Giordano, che il governo stia utilizzando lo spauracchio di una improvvisa cessazione delle attività di sostegno economico e sanitario per restare ancora al timone del Paese. Tuttavia, ciò che non viene detto è che "sarebbe in contrasto con la Costituzione interrompere le misure di sostegno e i bonus in caso di crisi di governo perché sono l'altra stampella delle misure contenitive. La Costituzione impone che il diritto alla salute vada salvaguardato in parallelo rispetto col diritto al lavoro e alla libertà d'impresa. Dunque i provvedimenti anti pandemici non posso essere scissi" . Tra l'altro proprio il governo ha spesso diffuso nella gente l'idea che le misure economiche vengano adottate proprio per controbilanciare i danni portati dalle misure sanitarie. "Motivo in più per considerarle saldamente connesse" .

A fine aprile scadrà lo stato di emergenza. Sarebbe possibile prorogarlo con un governo ancora in sella ma oramai dimissionario? "Ritengo di sì e a ciò dovrebbe provvedere mediante un decreto legge da sottoporre ovviamente al Parlamento" , spiega Giordano. "Salvo che il perdurare della crisi, per l'accertata impossibilità di formare un nuovo governo, non induca il presidente della Repubblica ad allestire un cabinet de combat ovvero un governo tecnico di salute pubblica, con o senza maggioranza precostituita" .