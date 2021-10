Draghi non si ferma: "Mantenere tutti gli impegni"

Stop alle fibrillazioni, avanti con il cronoprogramma e via alla fase di accelerazione. Mario Draghi non vuole perdere tempo e prosegue per la sua strada, indicando nella rapidità di azione la stella polare che caratterizzerà il suo governo almeno fino a dicembre 2021. Il presidente del Consiglio, intervenuto in conferenza stampa, è stato chiarissimo: il Paese non può permettersi fasi di stallo e di incertezze. E dunque ha annunciato che anche l'attività dell'esecutivo incrementerà: da qui a fine anno " ci saranno in media due Consigli dei ministri a settimana ".

Draghi vuole accelerare

Non si tratta di un'indicazione vincolante, ma va intesa come una " metodologia di lavoro ". Tradotto: non bisogna aspettarsi precisamente 24 riunioni di maggioranza da oggi fino a dicembre, ma comunque l'orientamento è quello di fare prestissimo. Un punto su cui Draghi ha posto grande attenzione: questa necessità nasce dal fatto che " i tempi iniziano a essere corti " e all'orizzonte vi sono numerosi provvedimenti cardine da affrontare.

Ieri il premier ha dichiarato che " l'azione del governo non segue il calendario elettorale ". E oggi lo ha ribadito, sottolineando che l'accelerazione nell'approvazione delle misure " è dovuta al fatto che il grado di preparazione delle misure è avanzato ". Dunque è arrivato il momento di chiudere. Fermo restando che fino ad ora il governo ha " sempre mantenuto " gli impegni presi.

I prossimi impegni del governo

Quanto alla riforma della concorrenza, è già prevista nel Consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere entro il mese di ottobre. Altro tema importante è quello relativo alla questione dei balneari, per cui il governo sta riflettendo alla luce di una serie di sentenze del Consiglio di Stato prevista a breve: " È forse opportuno vedere cosa dicono queste sentenze ".

Inoltre è stato chiesto a tutti i ministri di partorire ulteriori provvedimenti che dovessero essere necessari per semplificare gli iter attuativi dei singoli progetti del Recovery Fund: " Molti di questi sono arrivati e presto faremo un altro provvedimento che introdurrà altre semplificazioni ".

Il faccia a faccia con Salvini

Nelle scorse ore è andato in scena un botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il premier Draghi. I ministri della Lega hanno disertato il Cdm sulla delega fiscale, denunciando problemi di metodo e di merito. Si era parlato addirittura di una possibile crisi di governo, ma l'allarme sembra essere rientrato: a breve, tra venerdì e sabato, i due si incontreranno per chiarirsi e discutere dei prossimi impegni dell'esecutivo.