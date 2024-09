"Drogati e abusati" nuove accuse dai modelli. Nel mirino c'è l'ex ad di Abercrombie&Fitch

Ascolta ora 00:00 00:00

Le nuvole di profumo stordente e la musica che rimbomba nello stomaco mentre si passano in rassegna felpe e jeans sugli scaffali. A obnubilare si aggiungono gli statuari commessi-modelli a torso nudo con certi addominali che paiono scalpellati nel granito. La cultura del muscolo e la moda «coolness»: è questa la formula che per decenni ha tenuto sul mercato il marchio Abercrombie & Fitch (fondato in realtà a Manhattan il 4 giugno del 1892 con tutt'altro stile). La stessa che come un boomerang, a distanza di qualche anno, ha fatto precipitare le sorti del marchio. Un'involuzione inaspettata quanto «affascinante», tanto che, il 19 aprile 2022 un documentario Netflix dal titolo White Hot: Lascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch, aveva provato a ricostruirne la parabola. Un anno dopo, lo scandalo infamante legato all'ormai ex amministratore delegato Mike Jeffries accusato di abusi sessuali da parte di alcuni modelli. Jeffries era accusato, assieme al compagno Matthew Smith, di reclutare ragazzi come escort con la scusa di servizi fotografici. L'inchiesta penale e il declino commerciale hanno trascinato il marchio nella bufera prima e nel dimenticatoio poi. Ora che, grazie a una lunga opera di riorganizzazione e restyling iniziata già nel 2014 con la prima inflessione sul mercato, l'azienda stava per risollevare testa e utili, ecco un'altra grana. O meglio, un nuovo capitolo della vecchia grana. La Bbc ha infatti raccolto nuove accuse di violenze sessuali contro l'ex Ad, Mike Jeffries. Altri uomini (dopo quelli che lo avevano accusato nel 2023 quando era stato allontanato dalla società) si sono fatti avanti raccontando di aver subito abusi e di essere stati drogati. Una delle vittime ha raccontato di essere stato violentato nel 2011 nella suite presidenziale di Mike Jeffries in un hotel di Madrid. L'uomo, all'epoca 20enne, credeva di essere stato contattato per un servizio fotografico. Altri sette uomini hanno parlato con la Bbc dopo che l'anno scorso l'emittente britannica ha rivelato le accuse di sfruttamento sessuale in eventi ospitati da Jeffries, oggi ottantenne, e dal suo compagno Smith. L'Fbi ha avviato un'indagine in seguito all'inchiesta e sono in totale venti gli uomini che hanno ammesso di aver partecipato o aiutato a organizzare questi eventi tra il 2009 e 2015, quando Jeffries era amministratore delegato del brand. Le testimonianze sono accompagnate da dettagli specifici e particolari scabrosi. Una vicenda orrenda.

Per la quale, già ai tempi delle prime accuse emerse contro Jeffries grazie all'emittente britannica e più in generale all'effetto del Meetoo, gli attuali vertici di Abercrombie & Fitch si erano detti «inorriditi e disgustati». Ieri un nuovo capitolo...