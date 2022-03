Due palestinesi uccisi a Hadera nel giorno di Blinken

Un attentato nel giorno della visita del segretario di Stato americano Antony Blinken in Israele. Due israeliani sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco in un attacco a Hadera, nel centro del Paese. Prende così piede l'ipotesi si un attentato terroristico sul modello di quello di Beersheva martedì scorso, in cui sono stati uccisi 4 passanti israeliani. L'attacco è avvenuto in coincidenza con il «Summit del Neghev», che riunisce i ministri degli Esteri di Israele, Usa, Bahrein, Emirati Arabi, Egitto e Marocco.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, sarà fino a oggi in Israele per la visita dominata dal dossier nucleare iraniano ma che non ha fatto a meno di affrontare anche la questione della guerra in Ucraina. «Concordiamo sull'obiettivo che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari», ha affermato il Segretario di Stato Usa nell'incontro di ieri a Gerusalemme con il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid. «Gli Usa - ha sottolineato - ritengono che la via giusta sia quella di un accordo diplomatico. Ma il nostro impegno che l'Iran non diventi nucleare è un impegno solido».

Blinken, che proseguirà il suo viaggio fino al 30 marzo in Marocco e Algeria, ha lodato «gli sforzi diplomatici» del primo ministro israeliano Naftali Bennett per mettere fine all'aggressione del governo russo in Ucraina e ha spiegato che, nei suoi incontri nella regione, «confermerà il fervido impegno americano per la sicurezza di Israele». «Le relazioni tra i nostri due paesi sono indissolubili - ha aggiunto il ministro israeliano, Lapid. - Questa è l'amicizia più stretta e l'alleanza più forte che Israele abbia. Condividiamo valori e interessi vitali. Condividiamo una visione di pace attraverso la forza».