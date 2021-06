"Ma la gente è morta...": quella gaffe della Raggi

Non solo le buche per le strade di Roma sono un leitmotiv dell'amministrazione Raggi, ma il sindaco della Capitale arriva addirittura a minimizzare sulla questione scherzando in diretta televisiva, prima di venir redarguita dalla conduttrice del programma di cui era ospite lo scorso venerdì 25 giugno.

Il primo cittadino grillino, pronto a ricandidarsi con lo scopo di puntare al secondo mandato e quindi mantenere il suo scranno al Campidoglio, durante l'intervista a "Belve", trasmissione televisiva di Rai Due, ha affrontato diversi temi connessi alla sua amministrazione. "Se la Raggi fosse una belva, quale sarebbe?" , domanda la conduttrice Francesca Fagnani, che rompe il ghiaccio in modo decisamente morbido. Il sindaco sembra a suo agio, e replica prontamente: "La lupa simbolo di Roma e capobranco dei miei cuccioli che sono i cittadini di Roma" .

Il primo cittadino della Capitale appare più spigliato e meno formale rispetto al consueto. Le risposte sembrano in apparenza meno incanalate nei binari del diplomatismo. Merito del suo consulente alla comunicazione Maurizio Costanzo, rivela la Raggi: "Mi ha consigliato di essere più me stessa, più la Virginia persona e in questo ha ragione. Risulto molto fredda nelle interviste perché sono sempre in modalità kombat, in realtà sono una persona tranquilla e disponibile" .

Bilancio positivo

Il sindaco, dal canto suo, è convinto di aver fatto discretamente bene nel corso del suo primo mandato, e trova anche il modo di scherzare sulla questione cinghiali: "Sono un tema italiano" , spiega alla conduttrice del programma. "Sono arrivati anche a Formello il cui sindaco è leghista e in Liguria. Se ne devono occupare le Regioni. Noi sindaci chiediamo che vengano sterilizzati" . Ogni scusa sarebbe stata buona per farla finire al centro delle polemiche, lamenta la Raggi: "Ho subito tanti attacchi in questi anni. La targa sbagliata, la foto dell’Arena anziché del Colosseo...era sempre colpa mia, sono cresciuta a pane e mazzate e ho fatto la corazza" , aggiunge ancora. Il sindaco, in effetti, è stato attaccato non solo dal centrodestra, ma spesso e volentieri proprio da quel Partito democratico che col Movimento CinqueStelle ha stretto un forte sodalizio a livello nazionale e da numerosi colleghi di partito: "Ho ricevuto colpi bassi dentro e fuori dal Movimento in maniera uguale. Non le faccio i nomi, tanto gli amici che hanno tradito lo sanno perfettamente. Però non ho mai pensato di mollare, non ho mai pensato 'non ce la faccio, basta', ma ho pensato spesso 'caspita, è difficile, ce la farò?'" .

La gaffe sulle buche